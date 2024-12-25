英聽2次考試成績單26日公布 考生可上網查詢
2024/12/25 16:11
（中央社記者許秩維台北25日電）114學年高中英語聽力測驗第2次考試成績將於明天公布，當天將寄發成績通知單，並開放上網查詢，報名資料有填手機號碼者，也會收到簡訊通知成績。
大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，114學年高中英語聽力測驗第2次考試於今年12月14日舉行，約3萬人報名；英聽第2次考試成績將於今年12月26日公布，並於當天寄發成績通知單。
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大考中心表示，當天上午9時起，考生即可上網（https://www.ceec.edu.tw）查詢英聽第2次考試成績；報名資料有填寫行動電話號碼者，大考中心將主動發送簡訊通知考生成績。
考生如要申請補發成績通知單，應於今年12月27日至明年1月3日期間申請；考生如欲申請成績複查，請於今年12月26日上午9時至12月27日下午5時期間透過網路申請，並於期限內完成繳費，複查結果通知書將於今年12月31日寄發。（編輯：李亨山）1131225
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