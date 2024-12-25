光寶科技宋恭源捐雄工億元證券 陳其邁感謝挹注教育

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）幫助家鄉高雄培育更多優秀人才，光寶科技創辦人宋恭源捐贈光寶科技股票100萬股（市值約新台幣1億元）回饋母校高雄高工，設立永續性獎學金，協助校務發展。

高雄市長陳其邁今天與議長康裕成共同出席捐贈儀式，感謝宋恭源善舉挹注資源，推動技職教育深耕。

陳其邁讚許宋恭源不僅是雄工傑出校友，也引領台灣高科技產業轉型。光寶在伺服器、網通產品都為全球頂尖企業，除加碼擴大投資故鄉高雄、興建廠房與促進就業機會外，更持續回饋高雄。

陳其邁說，很多高科技產業到高雄投資，能跟產業無縫接軌，在實務界解決問題、輕易上手，從技職教育培養人才為其中關鍵；雄工是全國技職教育裡的頂尖學校，是高雄之光。

陳其邁也勉勵學子認識自己的興趣、專長，學有一技之長與職場接軌，同時也感謝老師辛勤指導，以及校方、校友會、家長會大家共同努力，讓雄工發光發亮，成為頂尖學府，也祝福同學實現心中夢想。

教育局指出，宋恭源民國50年自高雄高工電子科畢業，並獲選高雄高工90學年度傑出校友，於64年創立光寶電子，開台灣LED產品自主研發產製先河，更於72年正式掛牌，成為台灣第1家電子類股上市公司。

另外，宋恭源也長期支持教育、文化、藝術、慈善等社會公益，於82年成立「社團法人光寶文教基金會」，以行動支持文教公益事業。

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市府表示，光寶科技公司響應市府產業轉型政策，於高雄楠梓科技產業園區加碼投資200多億元，發展先進半導體與AI創新科技，為高雄多創造6000高科技就業機會，嘉惠高雄在地青年。

陳其邁感謝光寶科技公司投資高雄、創辦人慷慨捐贈其個人持有股票回饋母校，此次捐贈依創辦人意願，設立宋恭源校友獎學金，設立永續性獎學金協助校務發展、培育人才。（編輯：陳仁華）1131225