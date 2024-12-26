東北季風增強 北台灣轉涼冷迎風面局部雨

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（中央社台北26日電）中央氣象署指出，今天東北季風增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區、中南部山區及澎湖有零星短暫雨，其他地區及金門、馬祖為多雲。

溫度方面，氣象署表示，夜晚清晨各地低溫約攝氏16至20度，白天高溫北部及東北部約19度左右，比昨天下降，其他地區高溫23至27度，體感舒適至溫暖；至於離島全天氣溫，澎湖17至20度，金門14至19度，馬祖12至14度。

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此外，氣象署提醒，東北風增強，白天桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風；晚間起風力進一步增強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，花蓮沿海空曠地區及基隆北海岸、金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及作業請留意安全。

氣象署也說，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路留意交通安全。（編輯：李淑華）1131226