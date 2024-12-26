英聽2次考試需求降 重複報考生5年減1.5萬人

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（中央社記者許秩維台北26日電）大考中心每年舉辦兩次高中英聽考試，第2次英聽考生人數逐年下降，重複到考考生5年減少1.5萬人，且缺考率逐年上升，顯示考生需考兩次英聽的需求逐年下降。

大學入學考試中心今天舉行114學年高中英語聽力測驗第2次考試成績資料說明會，由大學入學考試中心主任張新仁、副主任黃璀娟說明。

114學年高中英聽第2次考試共3萬28人報名，有2萬2098名考生是重複到考2次考試，其中2成5於第2次考試提升成績等級。

由於英聽考試人數逐年降低，加上第2次考試人數又比第1次考試少許多，外界也關心高中英聽是否會考慮由1年舉辦2次考試改為舉辦1次。

黃璀娟表示，當初舉辦高中英聽考試，是希望作為檢定使用，不影響入學採計，故仿照其他英檢1年辦理多場的作法，規劃高中英聽1年辦理2次，後來高中英聽可作為大學入學管道的採計或參採科目，大考中心也蒐集近5年數據進行分析。

觀察大考中心110學年至114學年高中英聽統計，黃璀娟指出，重複到考2次考試的考生比率逐年下降，從110學年的35%降到114學年的23%，5年減少1.5萬人，代表考生需要考兩次英聽考試的需求逐年下降；僅考第2次英聽的考生比率逐年緩慢下降，僅約5%左右。

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缺考率部分，黃璀娟提到，第2次英聽缺考率逐年上升，從110學年4.92%增到114學年10.57%，第2次英聽考生逐年下降，且缺考率逐年上升，顯示第2次英聽到考人數越來越少；重複到考考生提升成績等級的比率，大致上也呈現逐年下降趨勢，由110學年30%降到114學年25%。

張新仁表示，大考中心是受大學招聯會委託辦理高中英聽考試，因此大考中心會將高中英聽報考人數、到考率、缺考率、重複到考考生提升成績等級的比率等統計資料提供給招聯會參考，做為未來英聽考試是否調整的參考依據。（編輯：陳政偉）1131226