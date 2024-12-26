近半拾荒者收入低於3000元 民團籲正視尊嚴勞動

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）拾荒者是資源回收體系一環，民團今天指出，調查顯示，拾荒者以中高齡女性為主，且有近半拾荒者每月收入不到新台幣3000元，呼籲政府重新審視回收基金制度等，正視尊嚴勞動。

台灣勞工陣線、五角拌回收平權協會共同召開記者會，公布拾荒者公正轉型研究調查結果，此調查在9月至12月間進行，透過走訪全台灣北中南9個縣市，實地訪問超過300名拾荒者，匯集第一手資訊後進行分析。

調查顯示，拾荒者對於回收系統的貢獻堪比清潔隊，2023年列冊的拾荒者回收量為64萬7270公噸，與清潔隊回收量的69萬6132公噸不相上下，且這僅是有列冊的拾荒者，顯見拾荒者長期以來在資源回收體系中扮演隱形卻關鍵的角色。

調查指出，拾荒者群體中有7成是女性，其中又以65至75歲年齡層為大宗，受訪對象在拾荒前的過去工作主要以「基層技術工及勞力工」為主、占33.8%，其次為「機械設備及組裝人員」占23.5%。

離開工作的原因是屆齡退休或因年紀因素被資遣占29.8%，因外部環境因素，包含疫情、工廠外移、公司倒閉等占22.5%，以及重大意外11.3%或體力衰退7.3%，不得不退出職場。

另外，根據調查，有近半拾荒者、約48.3%每月回收收入低於3000元，收入介於3001元至6000元的比率為28.5%，回收收入介於6000元以下者占整體76.8%。

民團表示，進一步追蹤，回收工作收入低並非拾荒者不努力，而是回收物價格太低所導致，以紙類來說，1公斤僅1.8元，寶特瓶1公斤只有2元，氣候變遷造成天氣炎熱、暴雨也使得拾荒者工時減少，導致即便每天花費在拾荒工作上近10小時，收入仍有限。

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民團指出，透過長期田野觀察及調查發現，拾荒者面臨資收關懷計畫與實際需求不相符的困境，多數地方政府仍以低收或中低收為主要優先資格，顯示政府對拾荒者的認知依然留在「慈善救助」心態，不只未重視拾荒者對台灣環境的付出，更不符合拾荒者應有的公正轉型支持。

民團呼籲，政府應該視拾荒者為輔助基層清潔隊員處理回收工作的重要夥伴，並與中小型回收業者合作，將垃圾與回收基礎設施納入都市規劃一環，並將拾荒者意見納入政策參考中，共同尋思台灣環保城市的下一步。（編輯：管中維）1131226