郭婞淳、陳其邁先後舉槓鈴 宣示114年全原運在高雄

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄明年將舉辦「第15屆全國原住民族運動會」，市府今天舉行記者會，邀請舉重國手郭婞淳、高展宏，以及12強國手李凱威、張政禹出席；郭婞淳並舉起活動槓鈴，眾人鼓舞下，市長陳其邁也上前試舉。

高雄市暌違20年再次舉辦全原運，陳其邁在會前媒體聯訪時說，距離上次在高雄舉辦已有20年時間，這一次總共分成傳統運動及擅長運動兩部分，分別在高雄27個場地，動員1500名裁判及工作人員，以及1000名志工，希望賽事一切順利。

記者會上，郭婞淳、高展宏、李凱威、張政禹等人依序將活動準備的槓片放上槓鈴，最後由郭婞淳、高展宏分別舉起活動槓鈴，也象徵全原會開跑；陳其邁更在郭婞淳舉完後，上前碰了碰槓鈴，現場人士鼓動下，陳其邁試舉，氣氛熱絡。

高雄市運動發展局表示，「第15屆全國原住民族運動會」將於明年3月21日至24日在高雄登場，各縣市報名總人數近萬人，突破歷年新高，高雄奪牌熱門項目「舉重」也將暌違20年再度重返全原運賽場，郭婞淳、高展宏等人皆報名參賽；李凱威、張政禹也都是設籍高雄市的原住民選手。

陳其邁致詞時表示，高雄多元族群融合，是全台少數皆有16族原住民族人設籍居住的城市，其中，卡那卡那富族及拉阿魯哇族更是高雄獨有，境內有茂林、桃源、那瑪夏3個原住民區，希望民眾與選手可感受高雄原住民地區好風光。

根據統計，高雄上屆賽會獲得8金8銀15銅，以31面獎牌數排名第11，其中柔道、跆拳道、角力、慢速壘球為主力奪牌項目，這次賽會將有8項原住民族擅長運動種類及9項傳統運動種類。

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此外，運發局也特地為此次賽會製作宣傳影片，邀請阿美族導演馬宇哲拍攝宣傳形象影片，第35屆金曲獎入圍阿美族歌手AZ李孝祖量身打造主題曲Kiemel（中文歌名：贏了）。

運發局表示，宣傳影片邀請高市參賽選手參與拍攝，打造視覺美感與運動精神，主題曲則以運動文化交織，發展114年全國原住民族運動會即將到來的氣勢與決心，並加入族語進行創作，歌曲輕快琅琅上口。（編輯：陳仁華）1131226

高雄市將舉辦「第15屆全國原住民族運動會」，市府26日舉辦宣傳記者會，邀請12強棒球國手李凱威（右）、張政禹（左）出席，現場示範棒球投打。中央社記者林巧璉攝 113年12月26日