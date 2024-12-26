捷克耶誕節前魚市滿街 禁販活鯉魚成辯論議題

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（中央社記者劉郁葶布拉格26日專電）「鯉魚」是捷克耶誕晚餐的主角，許多民眾在耶誕前夕向攤商購買鯉魚。然而，是否該禁止攤販賣活鯉魚也成公共辯論議題，有人認為販售過程違反動物倫理，且公開宰殺鯉魚的畫面令人不適；有的認為此為難得的食育機會，有助於大眾理解食物的來源與處理過程。

每逢耶誕節，許多捷克家庭遵循耶誕晚餐吃鯉魚的傳統，將鯉魚做成魚湯，或做炸鯉魚搭配馬鈴薯沙拉，此為典型的捷克耶誕晚餐。在平安夜當日，布拉格市長史渥波達（Bohuslav Svoboda）甚至在布拉格舊城廣場為無家者、居民與遊客，發送約3000份的傳統鯉魚湯。

在耶誕節前，捷克各地開始出現賣鯉魚的攤商。這些攤販通常設在市場與廣場，用一個個大水箱裝數十條活生生的灰色鯉魚，在客人挑選鯉魚後，攤販用木棒敲昏鯉魚並進行宰殺。

鯉魚販米哈爾（Michal）告訴中央社記者，他賣的鯉魚主要來自波希米天堂地區（Bohemian Paradise）附近的池塘，由當地的漁民捕撈，再送到各地販賣。

米哈爾介紹，他提供多元的服務，包含去魚鱗、切除內臟、將魚切片，以及將魚裹麵包屑油煎。然而，米哈爾說，這份工作僅僅是季節性工作，他僅在耶誕節前一兩週賣鯉魚，且通常只賣到平安夜，其他時候則做其他工作。

然而，近年來，在捷克販售活鯉魚引起公共辯論。批評者強調，鯉魚在販售過程經歷壓力與痛苦，且現場公開宰殺的血腥場面令人不適，呼籲全國禁止銷售活鯉魚。

因應活鯉魚銷售與公開宰殺的爭議，大型連鎖超市Billa宣布，今年冬天不再在店外銷售活魚，突顯對動物福利的關注。

據捷克媒體Expat.cz報導，Billa發言人蘭托娃（Věra Lantová）表示，停止銷售活鯉魚的決定，符合該公司優先考慮環境責任和動物福利的策略。

這是繼國際連鎖平價超市Lidl後，在捷克第二家停止銷售活魚的連鎖超商。Lidl去年因倫理考量而禁止銷售活鯉魚，其他知名超市如Kaufland和Albert仍維持其立場，繼續賣活鯉魚。

然而，對於鯉魚承受的壓力與公開宰殺，一些專家持不同觀點。捷克生物學家傑赫（Martin Čech）認為，鯉魚承受的壓力被誇大，「鯉魚並不介意與其他魚擠在一個水箱裡。對牠們來說，這幾乎是自然的」。

傑赫還表示，讓年輕一代目睹宰殺活魚是一種教育機會，有助於理解肉類消費與屠宰動物之間的關係。

捷克科學院生物中心的水生生物學家瑞哈（Milan Říha）持類似觀點，認為若有效處理鯉魚，鯉魚與其他動物在農場屠宰的感受相當。

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瑞哈指出，社會大眾對於在肉類加工廠和農場之外，目睹動物死亡感到不適，只因為這種情況很少見。

據傳捷克人在耶誕節吃鯉魚的傳統，是因為過去基督教在齋戒期間，禁止食用肉類，但魚並不被視為一種肉類，因此成為齋戒期合適的食物。此外，冬季食物供應往往不足，而鯉魚具有在惡劣環境中生存的能力，且飼養成本低，因此成為捷克人在冬季獲取蛋白質的食物。（編輯：唐佩君）1131226

每逢耶誕節，許多捷克家庭遵循耶誕晚餐吃鯉魚的傳統。因此耶誕節前捷克各地開始出現賣鯉魚的攤商。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年12月26日

炸鯉魚搭配馬鈴薯沙拉為典型的捷克耶誕晚餐。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年12月26日

布拉格舊城廣場平安夜當日，有發送3000份免費傳統鯉魚湯的活動。圖攝於12月24日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年12月26日