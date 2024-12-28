調查：文組高中生青睞系科完整大學 重實用和跨域

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（中央社記者陳至中台北28日電）大學問網站公布一項調查顯示，文組高中生升學時，較青睞人文、社科、外語等系科完整的大學，選系時著重國際化、實用性高和跨領域。

大學問網站今天發布新聞稿，根據今年1月3日到9月10日間3934萬筆網站使用紀錄，分析出最受關注的文組校系，包括台灣大學、政治大學、台灣師範大學、成功大學、東吳大學、輔仁大學等人文社會科學和外語學群系科完整的大學，具備國際化、實用性高和跨領域的優勢，受到文組高中生青睞。

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大學問提到，中文學類走向更多應用跨領域專長課程，例如多校關注華語學習的全球市場，推出相關的模組；英文學類除開設科技、商用專業英文課程，因應AI（人工智慧）崛起，也有學校結合資工，鼓勵學生培養語言數據分析、語言資料標註、數位語言教育等專長。

值得注意的是，傳統的歷史與哲學類，仍有不少學生關注。大學問網站統計這類中，關注度最高是南華大學生死學系，涵蓋哲學、社會心理領域，符合高齡社會的需求，不失是文組生穩定就業的選擇。（編輯：謝雅竹）1131228