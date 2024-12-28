加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

調查：文組高中生青睞系科完整大學 重實用和跨域

2024/12/28 09:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北28日電）大學問網站公布一項調查顯示，文組高中生升學時，較青睞人文、社科、外語等系科完整的大學，選系時著重國際化、實用性高和跨領域。

大學問網站今天發布新聞稿，根據今年1月3日到9月10日間3934萬筆網站使用紀錄，分析出最受關注的文組校系，包括台灣大學、政治大學、台灣師範大學、成功大學、東吳大學、輔仁大學等人文社會科學和外語學群系科完整的大學，具備國際化、實用性高和跨領域的優勢，受到文組高中生青睞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大學問提到，中文學類走向更多應用跨領域專長課程，例如多校關注華語學習的全球市場，推出相關的模組；英文學類除開設科技、商用專業英文課程，因應AI（人工智慧）崛起，也有學校結合資工，鼓勵學生培養語言數據分析、語言資料標註、數位語言教育等專長。

值得注意的是，傳統的歷史與哲學類，仍有不少學生關注。大學問網站統計這類中，關注度最高是南華大學生死學系，涵蓋哲學、社會心理領域，符合高齡社會的需求，不失是文組生穩定就業的選擇。（編輯：謝雅竹）1131228

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：