加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
首頁 / 生活

台科大青銀互動課程 用音樂、數位敘事世代交流

2024/12/30 11:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北30日電）台科大推動「青銀共感互動」課程，透過音樂交流、分享生命經驗、數位敘事，搭建世代交流橋梁，並以影片製作展現成果，獲得教育部教學實踐研究計畫績優肯定。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，台灣科技大學教授蘇金輝開設「青銀共感互動」課程，以數位敘事為核心，融入反思學習的模式，希望帶領學生深入了解高齡化社會的需求，並以音樂交流的實際行動促進世代間的理解與互惠。

蘇金輝說，學生一開始需要學習與音樂相關的基礎知識，隨後進入與長者的互動階段，透過播放音樂引發情境想像，結合色彩創作，與長者共同完成繪畫、手作、帶動唱等活動，透過課程讓學生和長者以輕鬆的對話交流，分享生命經驗，激發更多情感連結。

在青銀互動過程中，學生選放不少類型的音樂，當首次有學生播放街舞音樂時，意外引發長者的熱烈反應，長者對這樣的音樂表現出極大興趣，甚至踴躍參與動態活動，充分展現音樂帶來的世代共鳴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

參與課程的長者分享，與年輕人互動能喚起過往的美好回憶，更讓心態年輕化，也讓自己從不同角度看事情；台科大學生回饋，藉由與長者互動，讓自己深刻體會到家中長輩的重要性，並感受到他們的孤獨感和渴望關愛的情感需求。

台科大學生結合所學的故事編輯技巧，記錄與長者互動的點滴並融入音樂，在課程結束前完成影片製作。蘇金輝表示，從課程實踐結果看來，不只學生的數位敘事能力與音樂學習成效提升，對長者的同理心也顯著提升，並藉由反思，讓學生能以更批判和開放的態度審視自我與他人。（編輯：李淑華）1131230

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：