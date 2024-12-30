台科大青銀互動課程 用音樂、數位敘事世代交流

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（中央社記者許秩維台北30日電）台科大推動「青銀共感互動」課程，透過音樂交流、分享生命經驗、數位敘事，搭建世代交流橋梁，並以影片製作展現成果，獲得教育部教學實踐研究計畫績優肯定。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，台灣科技大學教授蘇金輝開設「青銀共感互動」課程，以數位敘事為核心，融入反思學習的模式，希望帶領學生深入了解高齡化社會的需求，並以音樂交流的實際行動促進世代間的理解與互惠。

蘇金輝說，學生一開始需要學習與音樂相關的基礎知識，隨後進入與長者的互動階段，透過播放音樂引發情境想像，結合色彩創作，與長者共同完成繪畫、手作、帶動唱等活動，透過課程讓學生和長者以輕鬆的對話交流，分享生命經驗，激發更多情感連結。

在青銀互動過程中，學生選放不少類型的音樂，當首次有學生播放街舞音樂時，意外引發長者的熱烈反應，長者對這樣的音樂表現出極大興趣，甚至踴躍參與動態活動，充分展現音樂帶來的世代共鳴。

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參與課程的長者分享，與年輕人互動能喚起過往的美好回憶，更讓心態年輕化，也讓自己從不同角度看事情；台科大學生回饋，藉由與長者互動，讓自己深刻體會到家中長輩的重要性，並感受到他們的孤獨感和渴望關愛的情感需求。

台科大學生結合所學的故事編輯技巧，記錄與長者互動的點滴並融入音樂，在課程結束前完成影片製作。蘇金輝表示，從課程實踐結果看來，不只學生的數位敘事能力與音樂學習成效提升，對長者的同理心也顯著提升，並藉由反思，讓學生能以更批判和開放的態度審視自我與他人。（編輯：李淑華）1131230