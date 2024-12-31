觀光主打星交棒彰化屏東 台灣觀巴加碼3折優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北31日電）觀光署表示，明年1月的縣市觀光主打星將交棒給彰化及屏東，除了有一連串主題活動外，明年第1季台北、彰化等6地的台灣觀巴也祭出3折優惠。

為了推動國旅，交通部觀光署集合22縣市打造「台灣觀光100亮點」，並補助各縣市政府共同行銷，今年11月起，每個月將有1到3個縣市推出旅遊優惠和主題活動。

觀光署今天發布新聞稿表示，明年1月的縣市觀光主打星為彰化縣及屏東縣，將推出一連串主題活動與優惠。

觀光署指出，彰化縣1月以「祈福月」為規劃主題，將以「彰化八卦山大佛祈福 探尋半線的歷史文化」為主軸，宣傳彰化縣入選的觀光100亮點扇形車庫、八卦山大佛、鹿港老街、田尾公路花園、台灣優格餅乾學院，並推出「2025彰化月影燈季」活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光署表示，屏東縣則以「山水共暖，湯映冬春」為口號，邀旅客順遊勝利星村創意生活園區、龍磐公園、老七佳部落、旭海觀音鼻自然保留區、六堆客家文化園區5處屏東縣入選的100亮點，且為鼓勵遊客到訪，也加碼「亮點集時樂」電子集章加碼贈品。

另外，觀光署宣布，台灣觀巴旅遊套裝行程114年度優惠措施，除花蓮地區一律1折優惠，以及持續現行2人同行1人免費優惠方案外，配合「台灣觀光100亮點」環島月月Party活動，明年第1季加碼推出台北、新北、桃園、彰化、高雄及屏東等地區台灣觀巴旅遊套裝行程3折優惠。（編輯：張雅淨）1131231