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找對讀書方法 花農學生陳鉉澕奪金手獎並錄取台大

2024/12/31 14:45（12/31 15:06 更新）
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國立花蓮高農農場經營科3年級學生陳鉉澕，將學科及實作結合，找到適合的讀書方法，拿下全國高級中等學校學生農業類技藝競賽金手獎，並錄取台大農藝學系。中央社記者張祈攝 113年12月31日
國立花蓮高農農場經營科3年級學生陳鉉澕，將學科及實作結合，找到適合的讀書方法，拿下全國高級中等學校學生農業類技藝競賽金手獎，並錄取台大農藝學系。中央社記者張祈攝 113年12月31日
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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）國立花蓮高農農產經營科3年級學生陳鉉澕，將學科及實作結合，找到適合的讀書方法，克服不擅長的學科考試，拿下金手獎第一名及錄取台大農藝學系，未來想成為樹醫師。

陳鉉澕說，國中時成績不好，是吊車尾，因為技優班到花農上實習課，發現對植物很有興趣，在國中技藝競賽中，以第二名保送花蓮農經科。

陳鉉澕說，高職學習過程不太順利，晚上熬夜讀書，白天要下田練習實作，日復一日身心靈都很疲憊，一度想放棄參加全國農業類技藝競賽。

他分享，學科是不拿手的項目，常常覺得「頭腦塞滿東西，背不起來」，硬背行不通，他就將擅長的實作技巧結合學科內容，用筆格整理筆記、大量寫題目等，找到適合的讀書方法。

找到適合的方法讀書，陳鉉澕拿下農業類技藝競賽農經職種金手獎第一名，最近也透過特殊選才入學管道錄取國立台灣大學農藝學系，成為準大學新鮮人。

即將從職校轉向到普通大學，陳鉉澕說，確實擔心學科能力跟普通高中學生有落差，因次他規劃在明年9月入學前，參加學校提供的英文、化學的加強班，縮減落差。

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對於未來規劃，陳鉉澕說，目前農民普遍缺乏病蟲害知識，可能會誤用殺蟲劑造成環境負擔，未來想專攻植物醫學，朝樹醫師邁進，協助農友正確使用藥物。

花蓮高農今年有6名學生以特殊選才入學管道錄取國立大學，除了陳鉉澕外，還有黃湘妍錄取宜蘭大學、簡廷叡錄取中興大學、李佳華及楊冠承錄取聯合大學，江韋翔錄取台灣海洋大學；梁牧成錄取私立中原大學。（編輯：李淑華）1131231

花蓮高農今年有7名學生以特殊選才入學管道錄取大學，校長梁宇承（前排右5）31日邀學生分享心路歷程。中央社記者張祈攝 113年12月31日
花蓮高農今年有7名學生以特殊選才入學管道錄取大學，校長梁宇承（前排右5）31日邀學生分享心路歷程。中央社記者張祈攝 113年12月31日
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