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活豬及屠體運輸車GPS月租費補助 114年起停止

2025/1/1 16:15
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）因應非洲豬瘟防疫需求，農業部從民國108年2月起委託中央畜產會補助活豬及屠體運輸車輛GPS月租費，藉此落實裝設。防檢署說，迄今已5年有餘，今天起回歸使用者付費。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞說明，為了防疫非洲豬瘟，所以執行補助活豬及屠體運輸車輛的車主GPS月租費措施，因已5年有餘，截至113年底補助2708輛，因此114年1月1日起回歸使用者付費，由車主自行裝設GPS及維持正常運作。

防檢署說明，已完成停止補助說明，於113年2到3月，在北、中、南3區辦理3場「113年活豬及屠體運輸車輛裝設GPS追蹤系統宣導會」，同年11到12月在這3區再次邀集業者及相關單位進行現場及視訊宣導會，除說明自114年起停止補助，也已提供GPS規格及相關業者資訊，方便業者續約或改約使用。（編輯：陳政偉）1140101

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