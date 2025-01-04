中榮引進光子計數電腦斷層 邱泰源：提升醫療信心

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中榮民總醫院引進「光子計數電腦斷層」等3台診斷設備，今天舉辦啟用典禮。衛生福利部長邱泰源出席時表示，新儀器對診治很多疾病有很大幫助，也讓研究發展及民眾對醫療的信心提升。

院方今天舉辦設備啟用剪綵典禮，邱泰源、台中榮總院長陳適安、國家原子能科技研究院院長高梓木、中華民國放射線醫學會理事長邱宏仁等人皆出席，會中並舉辦未來醫療研討會。

邱泰源接受媒體聯訪時表示，光子計數電腦斷層是台灣第一台，代表台中榮總醫療品質再提升，對診治很多疾病有很大幫助，也讓研究發展及民眾對醫療的信心提升。

中榮影像醫學部主任陳詩華指出，光子計數電腦斷層堪稱醫療「超級相機」，如同把手機相機從100萬畫素升級到1000萬畫素，這項技術背後的秘密武器，正是台灣引以為傲的半導體技術，透過半導體元件可將X光直接轉換成電訊號成像，省略傳統X光須先轉為可見光再轉換成電訊號的程序，不僅提升影像品質，也達到節能效果。

陳詩華說，光子計數電腦斷層較傳統電腦斷層掃描的輻射量減少20至50%，病人可以更安心接受檢查，醫師同時獲得更清晰的影像，過去要拍攝不斷跳動的心臟常會模糊不清，但光子計數電腦斷層能拍出超清晰的「定格照」。

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另外，院方並採購結合正子掃描和磁振造影優勢的「正子/磁振造影」設備，中榮核子醫學科主任蔡世傳解釋，新儀器可提供更多在腦部、乳房、心臟、腹部、骨盆部以及骨關節軟組織的相關資訊，協助醫師精準診斷與治療癌症、腦神經退化疾病及心臟發炎性疾病，輻射劑量並可降至1/3，大幅提高檢查安全性與病人接受度。

院方說明，此次啟用「光子計數電腦斷層」、「正子/磁振造影」、「正子/電腦斷層」等3台設備（含10年全責保固）共斥資新台幣7.4億元，未來民眾做檢查仍享健保有條件給付。（編輯：謝雅竹）1140104