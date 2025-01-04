加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中榮引進光子計數電腦斷層 邱泰源：提升醫療信心

2025/1/4 17:23（1/4 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中榮民總醫院引進最新影像診斷設備「光子計數電腦斷層」，院方表示，透過半導體元件可將X光直接轉換成電訊號成像，不僅提升影像品質，也達到節能效果。（台中榮總提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日
台中榮民總醫院引進最新影像診斷設備「光子計數電腦斷層」，院方表示，透過半導體元件可將X光直接轉換成電訊號成像，不僅提升影像品質，也達到節能效果。（台中榮總提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中榮民總醫院引進「光子計數電腦斷層」等3台診斷設備，今天舉辦啟用典禮。衛生福利部長邱泰源出席時表示，新儀器對診治很多疾病有很大幫助，也讓研究發展及民眾對醫療的信心提升。

院方今天舉辦設備啟用剪綵典禮，邱泰源、台中榮總院長陳適安、國家原子能科技研究院院長高梓木、中華民國放射線醫學會理事長邱宏仁等人皆出席，會中並舉辦未來醫療研討會。

邱泰源接受媒體聯訪時表示，光子計數電腦斷層是台灣第一台，代表台中榮總醫療品質再提升，對診治很多疾病有很大幫助，也讓研究發展及民眾對醫療的信心提升。

中榮影像醫學部主任陳詩華指出，光子計數電腦斷層堪稱醫療「超級相機」，如同把手機相機從100萬畫素升級到1000萬畫素，這項技術背後的秘密武器，正是台灣引以為傲的半導體技術，透過半導體元件可將X光直接轉換成電訊號成像，省略傳統X光須先轉為可見光再轉換成電訊號的程序，不僅提升影像品質，也達到節能效果。

陳詩華說，光子計數電腦斷層較傳統電腦斷層掃描的輻射量減少20至50%，病人可以更安心接受檢查，醫師同時獲得更清晰的影像，過去要拍攝不斷跳動的心臟常會模糊不清，但光子計數電腦斷層能拍出超清晰的「定格照」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，院方並採購結合正子掃描和磁振造影優勢的「正子/磁振造影」設備，中榮核子醫學科主任蔡世傳解釋，新儀器可提供更多在腦部、乳房、心臟、腹部、骨盆部以及骨關節軟組織的相關資訊，協助醫師精準診斷與治療癌症、腦神經退化疾病及心臟發炎性疾病，輻射劑量並可降至1/3，大幅提高檢查安全性與病人接受度。

院方說明，此次啟用「光子計數電腦斷層」、「正子/磁振造影」、「正子/電腦斷層」等3台設備（含10年全責保固）共斥資新台幣7.4億元，未來民眾做檢查仍享健保有條件給付。（編輯：謝雅竹）1140104

台中榮民總醫院引進「光子計數電腦斷層」等最新影像診斷設備，4日舉辦啟用典禮，衛福部長邱泰源（左4）、台中榮總院長陳適安（右4）等人出席剪綵。（台中榮總提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日
台中榮民總醫院引進「光子計數電腦斷層」等最新影像診斷設備，4日舉辦啟用典禮，衛福部長邱泰源（左4）、台中榮總院長陳適安（右4）等人出席剪綵。（台中榮總提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月4日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：