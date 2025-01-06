大潭電廠新設開關場環差案再審 補充回填材料規範

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（中央社記者張雄風台北6日電）大潭電廠擬新設開關場，提供離岸風電併網需求，環差報告今天初審。環委認為在空污增量計算數字有疑義，如何使用煤灰再利用回填材料的品質、規範也未說明，要求補正後再審。

環境部今天針對「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書第4次環境影響差異分析報告（新建345kV開關場及設備增建工程）」，召開專案小組初審會議。

開發單位台電公司表示，此次工程項目為新建大潭（新）345kV開關場（包含電氣設備房、電抗器區、電纜涵洞等附屬設施），運用大潭電廠內既有空地，並規劃使用1.7萬立方公尺控制性低強度回填材料（CLSM）回填。

台電表示，此次變更是配合綠色能源政策，推動桃園地區電力系統離岸風力加強電網工程，完工後可提供1GW併網容量，將可滿足離岸風電併網需求。

環評委員要求台電提供更詳細的CLSM規格說明，以及如何規劃使用等。

另外，環委認為，雖然台電在報告中提到「電磁輻射對周邊地區之影響應相當小」，但並沒有明確監測數據，強調「不應該用推估」，要有科學數字才更具說服力。

環委經內部會議討論，指出回填材料CLSM如何使用，沒有寫在原變更內容中，因此要求就品質管制、使用量等加強說明；另外要求台電檢核空氣污染物（氮氧化物、硫氧化物等）增量濃度及排放總量推估的正確性。

環委並要求補充排放水域小飯壢溪的水域生態評估內容及監測變化情形，以及報告中「水質受中游及上游背景水質影響」的詳細資料。此案建議補充修正後再審。

台電表示，使用CLSM在施工上快速，可透過煤灰再利用，而煤灰來源主要是台中、林口燃煤電廠發電產生。其他環委要求的相關數據也會經確認後再提供。（編輯：張雅淨）1140106