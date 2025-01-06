驗光師正名 眼科醫界：不因模糊職責界定損健康

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）數百名驗光師今天聚集立法院前抗議要求正名，眼科醫學會認為，修改英譯名可討論，但應以業務不涉治療、診斷為前提，精進驗光師教育體系和培訓，不因模糊職責界定損雙眼健康。

衛生福利部驗光師證書英譯名稱為非醫事人員的配鏡師（Optician），非國際通用驗光師（Optometrist），衛生福利部醫事司自民國108年起，對驗光師英譯名稱進行研商會議。中華民國驗光師公會全國聯合會今天上街抗議盼英譯正名，中華民國眼科醫學會也舉行記者會回應。

眼科醫學會秘書長侯鈞賀表示，這不僅涉及名稱改變，更涉及專業定位，Optician不單純是配鏡師，是英國體系對驗光師稱呼，源於當地驗光師法案；Optometrist名稱最早出現於美國，是接受學士後研究所教育，具備配鏡、眼部疾病篩檢、診斷及視覺功能障礙復健的醫療人員。

眼科醫學會理事長王一中說，過去與驗光師公會開過7次會議，Optometrist與台灣目前驗光師的養成學制、教育訓練及執業範圍存在顯著差異，在驗光人員教育體系和專業培訓尚未達到統一和成熟階段前，更改英文名稱將導致民眾對驗光師執業範圍誤解，影響病患權益。

「我們有討論空間」，王一中表示，只要驗光師業務不侵犯醫師法與醫療法賦予的診斷、治療權利，就可以接受驗光師修改英譯名詞被討論。事實上，台灣的時空背景有特殊性，驗光人員法通過後，當時眼鏡行人員年資足夠者，就可以參加特考，多數眼鏡行老闆透過補習等幾乎都通過。

王一中認為，台灣驗光師必須有相當的教育體系和專業培訓，甚至是畢業後到大醫院實習制度，才有機會與美國使用相同的名詞。名稱改變必須以專業能力為前提，名稱改變未與實質專業能力相符，可能導致民眾將驗光師誤認具備診斷與治療能力的醫療專業人員，對眼睛健康造成威脅。

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針對驗光師英譯法律名稱修正為Optometrist，衛生福利部醫事司傍晚以新聞稿說明，在歷次會議，驗光師英譯正名始終無法與「擴大驗光師業務範圍」議題脫鉤，導致無法尋求符合現行法定業務範圍的其他英譯選擇共識。

醫事司表示，已多次讓驗光團體提供因現行英譯名稱所生國際交流受阻具體案例，以利個案協助。對於各職類醫事人員權益議題，一向秉持公開透明等原則，並與各職類醫事人員團體積極溝通。有關驗光團體所稱黑箱操作、不當限制驗光師工作權等情，並非事實。（編輯：陳清芳）1140106

中華民國驗光師公會全國聯合會6日在立法院群賢樓外舉行抗議活動，號召全國各地數百名驗光師集結，高呼口號訴求要正確英譯名稱，捍衛專業尊嚴。中央社記者王騰毅攝 114年1月6日

中華民國驗光師公會全國聯合會6日在立法院群賢樓外舉行抗議活動，來自全國各地公會代表及數百名驗光師到場參與，呼籲尊重專業、落實分工。中央社記者王騰毅攝 114年1月6日