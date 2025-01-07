印度餐廳香料粉農藥殘留違規 60公斤遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，知名連鎖印度餐廳也在其中，從阿拉伯聯合大公國進口的綜合香料粉，檢出多種農藥殘留超標，共60公斤全數退運或銷毀，沒有流入市面。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單中，共有23項檢驗不合格產品，如中國冷凍青花菜、越南大白菜、等被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

市招（招牌）名稱為馬友友印度廚房的馬婕恩國際有限公司，也在這次違規業者名單裡，從阿拉伯聯合大公國進口「綜合香料粉（MDH FISH CURRY MASALA）」被檢出殘留農藥三賽唑0.05 ppm、芬普尼代謝物0.003 ppm違規。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，依「農藥殘留容許量標準」，農藥芬普尼定量極限為0.002 ppm，三賽唑為不得檢出，共1批、60公斤依規定退運或銷毀；針對業者將維持監視查驗，也就是100%檢驗農藥殘留後才能輸入。

他並說明，此前為防堵蘇丹色素於境外曾設下門檻，不分國別的進口香辛料均採監視查驗，現在除針對仍持續被抓到違規產品的國家外，亦會依高風險因子提高其查驗強度。

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另外，奎達實業股份有限公司從美國輸入的蒜味帕瑪森風味粉，則被檢出0.4ppm的致癌農藥環氧乙烷，違反不得檢出規定。林金富說，從2024年8月12日至2025年2月11日止，對美國調味醬採逐批查驗。

食藥署統計，近半年邊境受理美國報驗321批，其中20批不合格率、占6.2%；自2024年11月23日起至2024年12月22日止，食藥署已停止15家美國製造廠的調味醬產品輸入。林金富表示，初次違規先暫停1個月，重新開放後若再度違規則將提高到3個月，之後如果又出現不合格產品，不排除永久暫停該製造廠產品輸入。（編輯：李亨山）1140107