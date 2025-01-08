消基會抽驗：2件童鞋塑化劑超標 提醒家長注意

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）消基會今天表示，去年在6家電商平台隨機選購21件兒童商品及飾品，標示僅4件符合國內法規，並有2件童鞋塑化劑超標，境內、外電商各1件，提醒父母別讓幼兒啃咬塑膠商品。

消費者文教基金會發布新聞指出，消費者網購不分國界，2024年7到8月在6家電商平台選購兒童商品及飾品21件，包含6件玩具、5件兒童手錶、3件童鞋、4件紋身貼紙，其餘3件為飾品項鍊；其中11件標示中國大陸製造，2件標示台灣生產，其餘8件沒提供資訊。

消基會指出，標示檢視僅有4件符合商品標示法等規定，其餘都沒有中文標示；違規樣品中有6件來自國外購物平台，2件跨境運送，其餘9件購自國內網站。

塑化劑含量檢測方面，消基會說，除了紋身貼紙、飾品項鍊沒有檢測，其他14件樣品檢測後，有2件童鞋超標，違反國內CNS 4797「玩具安全（一般要求）」及CNS 15503「兒童用品一般安全要求」的總和不得超過0.1%（質量比）標準，國內、外電商平台各1件。

消基會指出，購自境外無法可管，國內產品經主管機關確認超標，可依「消費者保護法」要求下架，並請製造商或進口商回收改善，屆期不改正可處新台幣6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次罰；但是童鞋不是應施檢驗商品，提醒父母別讓幼兒啃咬塑膠產品。

消基會還發現，玩具會添加含重金屬的色彩吸引目光，21件樣品的8項元素遷移測試結果顯示，有1件兒童電子錶的金屬扣環元素鉻遷移量超標。

但消基會發現，商品的日文標示標示適用15歲以上，是否違反CNS 4797、CNS 15503，待主管機關確定；而鉻是不銹鋼的主要成份之一，三價鉻離子也是人體需要的微量元素，但長久接觸過量會導致皮膚過敏、發炎，甚至引起潰瘍等症狀，且六價鉻離子已知具有毒性，為致癌物質。

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消基會提醒消費者，國內所有玩具都要貼有「商品檢驗標示」才可上市，選購這樣的商品才玩得安心；跨境網購只能靠自己把關，如果商品是應施檢驗、須符合檢疫項目等輸入規定時，誤買還可能觸法而受罰，因此消費者購買前最好深思。

另外，消基會目前和日本、韓國、新加坡簽訂跨境消費爭議處理合作備忘錄，可協力處理爭議。（編輯：李亨山）1140108