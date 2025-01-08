麻疹中部醫院群聚 邱泰源：疫情在控制範圍內

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北8日電）麻疹中部醫院群聚案擴大，足跡遍及北中南，這次群聚匡列接觸者逾3000人，是5年來麻疹群聚匡列最多人數。衛福部長邱泰源今天表示，目前疫情仍在控制範圍內。

根據衛生福利部疾病管制署資料，麻疹中部醫院群聚昨天再新增2例確診，分別為陪病者與看護，這群聚確定病例足跡遍及全台灣北、中、南部，共匡列接觸者3123人，其中1609人監測期滿，整體將監測至23日。

邱泰源今天出席中華民國老人福利推動聯盟「愛因有您而延續共團圓」歲末圍爐活動，並在會前接受媒體聯訪表示，台灣在疫苗接種成效相當好，兒童麻疹疫苗接種率達到97%以上，要在台灣引發大規模流行並不容易。

邱泰源說，當然只要有病例發生，政府也會檢視公費疫苗推廣與接種情況、了解自費疫苗狀況，並準備足夠疫苗，鼓勵需要接種的人盡快施打。

醫療院所防護措施部分，邱泰源說，疾病管制署目前並未強制要求所有人都佩戴N95口罩，但如果個別醫療院所因為謹慎而要求，也會尊重。但同步呼籲，針對疑似個案，佩戴N95確實是更安全的選擇，一般情況下佩戴外科口罩就已經足夠安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於整體疫情，邱泰源說，情勢仍在可控範圍內，會持續監控疫情動態，確保防疫措施到位。

台灣疫苗推動協會理事長、疾管署預防接種諮詢小組召集人李秉穎今天也評估，台灣MMR疫苗接種率高，目前沒有大規模爆發流行傾向。（編輯：李亨山）1140108