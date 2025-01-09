台中增1例本土麻疹 另有外縣市個案到中市酒吧聚會

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市府今天表示，經衛生福利部疾病管制署通知，台中7日新增1例本土麻疹確診個案，已初步匡列接觸者60人；另有1名外縣市確診個案日前曾到台中市酒吧聚會，籲民眾留意。

台中市政府今天發布新聞稿表示，接獲疾管署通知，新增1名麻疹確診個案，為外縣市醫院群聚案件確定病例匡列的接觸者，4日個案被外縣市衛生局匡列，6日下午出現發燒腹瀉，7日發現出疹、發燒、喉嚨痛等症狀，經衛生局轉介醫院採檢，當天晚間獲中央實驗室通知研判確診。

中市府指出，此個案可傳染期為3日至11日，目前活動史尚無公開場域足跡，已初步匡列接觸者60人，依規定此案預計監測至1月24日。

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另外，市府8日接獲通知，有外縣市本土麻疹確診個案1名，去年12月31日至今年1月1日可傳染期間，曾至台中市酒吧參與聚會，目前匡列接觸者22人，皆無不適症狀。

市府衛生局呼籲，民眾留意如有足跡重疊，請追蹤健康情形，若有症狀請聯繫衛生所，將協助就醫。（編輯：陳仁華）1140109