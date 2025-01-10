嘉中與馬紹爾高中簽署MOU 扮演國民外交角色

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）國立嘉義高中與馬紹爾群島北方群島高中今天簽署合作備忘錄（MOU），嘉中校長陳元泰說，總統賴清德曾出訪馬紹爾群島共和國，嘉中接續扮演國民外交角色，進行學術文化交流。

嘉中今天發布新聞稿指出，合作備忘錄簽署儀式於今天在台北市馬紹爾群島駐台大使館舉行，由嘉中校長陳元泰與馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）共同簽署，馬紹爾群島北方群島高中校長等人透過視訊方式見證。

嘉中表示，現場由卡蒂爾大使致詞揭開序幕，她強調教育是連結各國的重要橋梁，期待透過這次合作促進兩國文化與教育的深度交流，為兩校學生提供更多元的學習資源與國際視野。

陳元泰指出，賴總統去年12月間率團訪問馬紹爾群島共和國，嘉中透過校友的牽線，與馬紹爾群島的高中簽署MOU，接續扮演國民外交角色，展現國際友誼與合作精神。這次合作將連結台灣的文化資產與馬紹爾群島的活力文化，讓學生在多元文化中成長並建立深厚的跨國友誼。

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陳元泰表示，未來兩校將在語言學習、課程設計及文化交流等領域展開合作，計劃內容包括線上課程、學生交換、教師專業發展及文化探索活動等。

嘉中教務主任張威傑指出，這次MOU簽署是學校推動國際教育重要一步，校方未來會持續與不同國家學校合作交流，將結合2030雙語政策、SDGs永續發展目標，持續深化跨國合作，除開拓學生視野，同時提升學生競爭力。（編輯：李淑華）1140110