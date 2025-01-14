加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
TPASS 2.0常客優惠2月上路 每月搭11次以上最高回饋40%
首頁 / 生活

中部動物園餐廳奶水過期逾半年 遭開罰6萬元

2025/1/14 17:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北14日電）食藥署今天公布春節專案稽查結果，年菜餐廳業者4家違規，南投縣九九峰動物樂園Jomin港式餐廳就在其中，發現部分奶水過期超過半年，業者坦言疏於管理，衛生單位開罰新台幣6萬元。

衛生福利部食品藥物管理署執行「114年度春節複合式專案」，佳節前加強年節應景食品源頭製造、市售節慶食品抽驗及年菜餐廳稽查。針對年菜餐廳業者總計稽查115家，查核食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、直接供應飲食場所標示、保存來源文件、定型化契約等。

其中查獲2家業者貯存逾期食品，位在南投縣草屯鎮九九峰動物樂園Jomin港式飲茶就在不合格名單裡，食藥署南區管理中心主任魏任廷今天向媒體說明，當地衛生單位人員在去年12月9日赴餐廳稽查，在倉庫角落查獲逾期「三花調製奶水」共13瓶。

魏任廷進一步解釋，逾期調製奶水中9瓶有效日期為去年10月底，另外4瓶早在去年4月就屆期，業者承認疏於管理，才會沒有將倉庫逾期食品清理乾淨。因違反食品安全衛生管理法第15條，地方衛生局裁處6萬元。

另外1家貯存逾期食品業者為花蓮遠雄悅來大飯店的「英倫餐廳」，魏任廷表示，衛生單位人員在去年11月19日前往餐廳稽查，在作業區架上查獲1瓶逾期的孜然粉，這瓶孜然粉效期到去年11月1日。業者解釋去年7月孜然粉全面改袋裝，瓶裝未再使用，地方衛生局裁處6萬元。

google news透過 Google News追蹤中央社

這次稽查還發現1家餐廳未標示餐點牛肉原料原產地，是位於新北市的蘇杭餐廳板橋環球店，菜單餐點「清燉白玉牛腱」未標示牛肉原料原產地，因違反食品安全衛生管理法第25條第2項，地方衛生局裁處3萬元。

這次稽查也額外抽樣169件即食餐食檢驗微生物衛生標準，及生鮮牛豬肉及其可食部位檢驗乙型受體素；其中1件即食餐食檢出微生物衛生標準與規定不符。魏任廷表示，位在花蓮縣的煙牧大飯店有限公司花蓮分公司（煙波大飯店花蓮館）「慕拉餐廳」，現場供應的無糖豆漿腸桿菌科超標，地方衛生局開罰3萬元。（編輯：陳政偉）1140114

#南投縣
#魏任廷
#食品安全衛生管理法第15條
#食藥署
#衛生單位
#衛福部
魏任廷
巧克力專案稽查 5業者違規挨罰3萬到6萬不等火鍋吃到飽餐廳違規 飲料冰品腸桿菌不合格罰3萬元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：