2025年首隻獲救黑面琵鷺 繫W09腳環野放

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）一隻黑面琵鷺1日下午被發現癱軟在台南市安南區一處友善棲地魚塭，經救治後順利康復，由台南市野鳥學會繫上編號W09腳環，並由屏科大團隊裝上發報器，今天在救援處附近野放。

台南鳥會野鳥救傷組人員告訴中央社記者，元旦當天接獲通報後，由第一發現人協助將這隻黑面琵鷺送往醫院進行緊急處置，並於隔日鳥隻可站立後，與主治醫師討論鳥隻症狀及適合照護方式，此後連續3天採取照護員至醫院三餐灌食，1月5日可穩定站定後，轉往台南鳥會救傷組觀察。

台南鳥會救傷組指出，黑面琵鷺經照護後狀況好轉，7日送往位於南投的農業部生物多樣性研究所野生動物急救站進行野放前訓練，昨天回到台南，由台南市野鳥學會繫上腳環，並由屏東科技大學教授孫元勳團隊裝上發報器，今天順利於1日當天魚塭主人發現救援處附近野放。

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台南鳥會救傷組指出，台江國家公園推行友善棲地，促使關心鳥隻塭主更多，且願意進行實際行動，搭配本地救傷單位及公部門野生動物急救站，以及學術單位野放後個體追蹤，讓動物可獲得適當協助。

台江國家公園管理處提供資料指出，自民國108年起透過生態友善棲地營造計畫，逐步將私人魚塭變成生態友善棲地，打造候鳥更完整覓食棲地環境，迄今已有47名養殖漁民、248.57公頃魚塭加入生態友善棲地營造行列。（編輯：謝雅竹）1140114