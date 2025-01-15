12強冠軍郵票1/22發行 明信片抽獎5人可合影球星

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中華郵政公司將於22日舉行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，先前辦理「明信片×TEAM TAIWAN」抽獎活動收到7550張明信片，其中5人可與12強球星合影。

中華郵政今天發布新聞稿，「明信片×TEAM TAIWAN」活動於10日在律師見證下公開抽出5名冠軍獎、10名尚勇獎，每人可獲得「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」1份。另外，5名冠軍獎得主將受邀參加22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，與到場球星合影，如未能出席視同放棄。

詳細得獎名單，可至中華郵政全球資訊網查詢。

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中華郵政表示，去年邀請民眾手寫明信片向台灣隊傳遞支持與祝福，自113年12月18日至113年底，收到7550張明信片，暖心文字展現民眾對棒球的熱情與團結，共同編寫台灣棒球榮耀的感動篇章。

中華郵政說，尚未參加的民眾仍可把握機會，於今年1月24日前購買活動限定的「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，寫下祝福並寄至「100900台北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片於活動結束後將轉交留作珍貴紀念。（編輯：管中維）1140115