數位學伴計畫運用AI學習 1429名學生受惠

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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部推動數位學伴計畫，今年共有21所大學參與，以AI（人工智慧）等數位科技協助偏遠地區學童學習，共有117所國中小、1429名學生受惠。

教育部於1月17日在政治大學舉辦數位學伴計畫全國工作會議，計畫主持人呂慈涵指出，自從民國113年推動因材網學習平台導入數位學伴計畫，今年更安排LearnMode學習吧、均一教育平台的資源分享。

這項計畫培養大專學生擔任「大學伴」，結合具AI特色的線上伴讀課程，透過線上伴學，引導國中小的「小學伴」，瞭解各種數位學習資源，進而達到運用AI自主學習的能力。

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協同主持人范姜永益表示，數位學伴計畫為偏鄉學童打造符合其需求的個人化學習環境，AI系統可以即時分析學童在特定科目或知能上的不足，例如數學基礎、閱讀理解或邏輯推理能力，並針對這些弱點設計個別化的練習題目、學習內容或視覺化教學資源。

政大校長李蔡彥表示，現在的大學生是數位工具先行者，可協助偏鄉學童面對數位學習挑戰，AI技術有許多潛力，如個性化學習與自動化評量等，能全面革新教育模式，落實教育公平與社會創新。（編輯：龍柏安）1140118