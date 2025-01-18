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計畫預算遭藍委凍結 林靜儀：醫療韌性不能打折

2025/1/18 14:19
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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）衛生福利部「韌性國家醫療整備計畫」遭藍營立委凍結高達一半預算。衛福部次長林靜儀今天在臉書上喊話，台灣面對各種天災，加上極端氣候及意外事件等，醫療韌性不能打折。

「韌性國家醫療整備計畫」總經費新台幣76.63億元，計畫執行期間為2024至2027年，今年編列預算17.5億元。但國民黨立委蘇清泉等人提案凍結一半經費，要求衛福部1個月內向立法院報告2024年執行成果，待評估效果後再決定是否解凍。

林靜儀今天在臉書發文喊話：「拜託委員手下留情！韌性國家醫療整備計畫凍結一半預算，影響太大了！」並表示，台灣面對各種天災，加上極端氣候及意外事件等，需要複合式災難的醫療韌性。

林靜儀接受媒體電訪說明，這項計畫有3大重點，第1，提升地方政府緊急醫療能力，包括更新衛生所設備、加強救災器材和人力訓練；第2，訓練創傷醫師，提升處理大量傷患的緊急救援能力，並訓練超過1萬名醫事人員支援救援；第3，與醫學會合作，研究災難應對所需的藥材與設備資源配置。

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林靜儀強調，計畫是從救災與緊急醫療的設備和藥品衛材、外傷人力專業提升訓練；凍結一半要怎麼完成800名創傷醫師的加強訓練、1萬名醫事人員、1萬名民眾的急救訓練及52個重度級急救責任醫院韌性整備還有重大災難所需設備購置與整備。

林靜儀說，這些案子必須委託醫學會或者其他專業團體來協助，哪一個訓練單位可以接受委託訓練然後說「我只能給你一半的錢，剩下一半要等委員會解凍才可能給」，應該擔心的是訓練太慢，設備不夠好，台灣的醫療韌性不能打折。（編輯：郭諭儒）1140118

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