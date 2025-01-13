性多樣醫療照護內容引討論 衛福部：意在更嚴格把關未成年手術

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）衛福部近期公告性多樣（LGBT+）醫療照護指引，未成年雙性人變性手術再被討論，次長林靜儀說明相關原則早在民國107年公布，不是公告核准，是更嚴格把關，避免產生不必要傷害。

衛生福利部去年底公布LGBT+民眾醫療照護參考指引，最後一個章節為「衛生福利部未成年雙性人之醫療手術共同性建議原則」，提及12至18歲有性別適應困難，經專業團隊評估後可執行性別手術。醫界憂心醫學無法證明兒少發展成熟時機，婦女團體擔心孩子長大反悔。

衛福部次長林靜儀今天告訴中央社記者，從107年起就有未成年雙性人醫療手術共同性建議原則，如今只是將原有內容與LGBT+民眾醫療照護參考指引合併。當初訂定建議原則，就是擔心6歲男孩突然說要當女生，或10歲女孩覺得自己是男生，未成年有太激進治療，過了會回不了頭。

林靜儀強調，衛福部不是「公告核准」未成年變性手術，反而是為了避免未成年人過早接受非緊急且不可逆轉的性別手術，才會訂定建議原則，要求醫療團隊需要經過更謹慎的專業評估，有癌化或是嚴重適應困難等因素才考慮手術選項。

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根據衛福部未成年雙性人醫療手術共同性建議原則，醫療手術時機建議未滿12歲者不宜執行，除經專業團隊評估有癌化或生理機能障礙情形。林靜儀解釋，比如染色體異常造成睪丸在肚子裡，增加癌症風險，才會拿掉致癌風險性腺。

林靜儀表示，針對12歲至18歲未滿者，原則是有適應困難後，一定也得經過專業團隊評定，由專業醫學、心理、社會評估，確認手術必要性，才施予手術。「這是少數的少數之中的非常少數」，以病人最適健康利益做考量，承諾嚴格把關這件事，避免產生不必要傷害。（編輯：張雅淨）1140113