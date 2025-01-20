觀光署首度參加北歐最大旅展 拓展市場深化合作

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩20日專電）交通部觀光署倫敦辦事處積極拓展北歐市場，近日參加2025年北歐最大旅遊展Matka Travel Fair，深化與當地航空及旅遊業者合作，並提升台灣在北歐市場能見度。

2025年Matka旅展（Matka Travel Fair）於1月16日至19日在芬蘭首都赫爾辛基展覽館（Helsinki Expo and Convention Centre）登場。本次是台灣首次參展，充滿台灣特色的攤位設計，特別強化台灣的多元文化面貌，並有彈珠台等活動和芬蘭民眾搏感情，台灣攤位人潮絡繹不絕，反應相當熱烈。

Matka旅展為北歐最大的度假及旅遊展會，每年有近5萬名旅遊愛好者蒞臨參加，今年約70個國家、850個單位參展，入場人數達5.6萬人。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊表示，芬蘭1年約有5000名遊客赴台，停留時間也長，消費能力在水準之上，這個市場值得長期開發耕耘，也希望吸引回流客再度訪台。

林毓珊表示，除了文化與美食之外，芬蘭民眾對於台灣的高山、賞鳥、自行車、露營等特色行程特別有興趣，讓她感到驚喜，而台灣豐富的蔬食文化也吸引許多重視健康飲食的民眾注意。

駐芬蘭代表張秀禎也到場支持，她說：「很高興看到芬蘭與台灣之間在文化、經濟及觀光領域的持續交流，雙方關係一直維持在正向且穩定的互動。觀光與文化交流不僅能促進經濟發展，也能加深雙邊了解，我們樂見其成。」

為期4天的Matka旅展除了提供業界交流平台，也開放給一般民眾參與，吸引來自許多旅遊愛好者前來了解台灣旅遊資訊，許多芬蘭民眾表示，希望可以到比較冷門的景點旅遊，台灣是他們的首選，對台灣的大自然、美食跟文化都很有興趣。

也有曾經到訪台灣的芬蘭民眾到攤位上打招呼，索取更多旅遊資訊，表示很喜歡台灣，希望能造訪更多地方。

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此次展攤結合多元台灣文化，涵蓋傳統美食、自然美景、原民文化藝術等。展覽期間除了提供民眾旅遊諮詢服務，也安排各種活動，包括體驗道地夜市童玩打彈珠遊戲，並搭配小禮物，吸引大家排隊共襄盛舉。還有線上填問卷抽獎，鼓勵現場民眾得到客製化行程的服務。

林毓珊指出，此次展會期間，觀光署與當地航空業者芬蘭航空、阿聯酋航空等10多家旅遊業者，以及媒體進行深入交流，獲得積極回應，未來將持續追蹤後續發展，期盼有更多台灣旅遊產品能夠在北歐市場上市，吸引更多旅客來台探索多元魅力。（編輯：張芷瑄）1140120

交通部觀光署駐倫敦辦事處積極拓展北歐市場，近日參加2025年北歐最大旅遊展Matka Travel Fair，台灣展攤結合多元文化，圖為民眾體驗道地夜市童玩打彈珠遊戲。中央社記者辜泳秝赫爾辛基攝 114年1月20日

交通部觀光署駐倫敦辦事處參加2025年北歐最大旅遊展Matka Travel Fair，芬蘭民眾對台灣自然、文化與美食有興趣，高山、賞鳥、自行車、露營等特色行程詢問度也很高。中央社記者辜泳秝赫爾辛基攝 114年1月20日