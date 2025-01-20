潮州鐵道文化園區推文創水晶車廂 一覽火車結構

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（中央社台北20日電）位於屏東縣的潮州鐵道文化園區推出全國首創文化創意水晶車廂，利用SPK2011復興號車廂打造，內部裝修隔板全換裝強化玻璃，讓參觀民眾可在車廂內一覽火車結構、管線配置。

國營台灣鐵路股份有限公司在社群網站臉書（Facebook）表示，潮鐵已超過89萬人入園，預計春節可破100萬名遊客，19日開箱水晶車廂等3輛鐵道文創車廂。水晶車廂內各種裝置旁設導覽解說QR Code，也提供包車餐飲服務，結合在地時令季節食材，及在地主廚精緻手藝，旅客可在車廂內餐敘或商務會議。

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台鐵說，另二輛DR2803、DR2852車廂打造為輕食空間及潮州特色冰品店，成為有在地風情的文創精品。

台鐵表示，潮鐵預計將有10輛文創車廂，其餘7輛春節後陸續推出，包括EMU1200紅斑馬自強號及另5輛復興號，分別做為親子DIY多功能教室、文創市集、親子廚房、書坊閱讀遊戲室、銀髮養生空間及小農店鋪。（編輯：李明宗）1140120