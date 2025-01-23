市售禽畜水產品抽驗 1業者鴨蛋抗菌劑超標

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）食藥署今天公布最新禽畜水產品藥物殘留檢測結果，嘉義市有1名業者的鴨蛋被檢出磺胺劑、三甲氧苄氨嘧啶等2種抗菌藥物殘留量超標，裁處新台幣3萬元，共12公斤未流入市面。

維護消費者食用禽畜水產品安全，衛生福利部食品藥物管理署聯合各地方政府衛生局，針對進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。

民國113年11到12月份檢測結果今天公布，這次總計檢驗392件，其中1件檢出動物用藥殘留不符合規定，不合格者是在嘉義市南田市場南田部落的鴨蛋，被檢出磺胺劑、三甲氧苄氨嘧啶殘留量超標。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶說明，磺胺劑屬於核准使用的抗菌劑，主要是在養鴨過程中，預防生病或被感染，但若殘留量超標，民眾吃下肚常見副作用有噁心、嘔吐、頭痛、頭暈、過敏反應等。

陳姿伶表示，三甲氧苄氨嘧啶也是抗菌劑，通常與磺胺劑合併使用，具增強磺胺劑抗菌作用效果，可能危害包括噁心、嘔吐和過敏等。

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陳姿伶說，這名業者一共進貨12公斤，由於剛進貨就被抽驗到，所以並未售出，違規產品沒有流入市面，但因業者無法明確交代進貨的牧場，因此，被地方衛生局依食品安全衛生管理法開罰3萬元罰鍰。

食藥署呼籲，食品業者對於販售的禽畜水產品，應保留進貨來源證明文件，例如發票、收據或憑證至少5年，以利追溯來源。另建議消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，並優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，以保障消費權益。（編輯：管中維）1140123