AI前進梨山部落 童穿越時空感受畢卡索、梵谷魅力

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）東海大學攜手台中市政府、游榮吉教育基金會，前進和平區梨山環山部落，透過冬令營活動將AI教育資源帶進偏鄉，讓孩子接觸最新科技、藝術，1秒飛進美術館，感受畢卡索與梵谷畫作魅力。

東海大學今天發布新聞稿指出，以「數位教育的奇幻啟航，讓孩子們感受超人力量」為目的，日前攜手游榮吉教育基金會、台中市數位發展局，前進和平區環山部落「2025 AI超人快樂兒童數位營」，讓偏鄉孩童再受限地理環境，能像超人一樣輕鬆飛出部落，接觸AI科技與藝術資源。

游榮吉教育基金會董事沈中元表示，基金會打造的AI行動美術館計畫首度下鄉，透過富邦美術館副館長林羽婕的親自授課，讓學童接觸擬真的AI繪畫，一秒可以飛越紐約大都會、荷蘭梵谷美術館，感受莫內、畢卡索、梵谷的魅力。

台中市政府數位發展局長林谷隆指出，AI教育正在為偏鄉帶來嶄新的學習模式與未來希望，希望與東海大學合作，將嶄新的教育模式帶入和平鄉。

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東海大學公共事務暨校友服務處處長黃兆璽表示，此次課程由東海大學策劃，結合AI科技、STEAM教育與數位藝術，實作互動課程，讓孩子們在遊戲中發現科技奧秘。

活動運用數位科技讓孩童創作自己的AI音樂盒，孩子錄製聲音給5年後的自己。高年級黃同學指出，AI超人是她最喜歡的課程，學到很多新東西，還能自己動手做，低年級蔡同學表示，第一次自己做的音樂盒，錄自己的聲音給自己，覺得很開心。（編輯：陳政偉）1140123