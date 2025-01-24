2025國際太空站零重力實驗提案 台灣區初選揭曉

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（中央社記者張榮祥台南24日電）「國際太空站零重力實驗提案台灣區初選」揭曉，3份提案將送到JAXA（日本宇宙航空研究開發機構），JAXA再從各國提案選出在國際太空站執行計畫，讓學生創意在零重力環境驗證。

國立成功大學今天發布新聞稿表示，國家太空中心主辦、成大承辦的「2025國際太空站零重力（Asian Try Zero-G, ATZG）實驗提案台灣區初選」有63隊、近200人以3到5分鐘全英語提案說明，展示零重力現象創新思考與實驗構想。

前3名依序是國立台灣大學與國立中興大學學生組成的Slinky Ninja、探討介中軸定理與流體力學結合的大安高工學生組成的Aerial，及國立新竹科學園區實驗高級中等學校和新竹市立建功高級中學學生組成、觀察雙環紙飛機在無重力下飛行軌跡的The Magical Ring。

冠軍隊伍探討妙妙圈與流體在零重力下交互作用，妙妙圈是彈簧圈Slinky，丟到樓梯就會自己彈下去，提案內容是重力作用超過空氣與水間表面張力，須特定邊界表面引導水的運動。在國際太空站微重力環境中，是否可利用彈簧（Slinky）結構引導水在空氣中自由流動，開創操縱水在微重力下行為新方式。

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成大表示，「國際太空站零重力實驗提案」由JAXA主導、透過亞太地區太空機構論壇（APRSAF）號召成員參與。

台灣區初選報名者涵蓋國民中小學到大學、研究所，包括台大、國立清華大學、國立陽明交通大學、台中第一高級中等學校、武陵高級中等學校與高雄女子高級中學等。（編輯：李明宗）1140124