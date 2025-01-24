114年首例瘧疾境外移入 30多歲外籍女自肯亞來台

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（中央社記者曾以寧台北24日電）衛生福利部疾病管制署今天表示，國內新增1例境外移入瘧疾病例，為30多歲外國籍女性，1月初自肯亞入境，19日出現頭痛、發燒，23日確診惡性瘧，為今年國內首例瘧疾。

疾管署發言人曾淑慧對媒體說明，這名30多歲外籍女性丈夫在台灣工作，因此1月上旬自肯亞入境台灣；經治療後，已返回丈夫公司宿舍休養，衛生單位將追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

根據疾管署監測資料，今年累計1例境外移入瘧疾個案，與2021至2024年同期的0到1例相當。近5年累計19例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署指出，國際間瘧疾疫情持續，且於台灣發生境外移入病例。依據世界衛生組織（WHO）資料，2023年全球有2.63億病例及59.7萬例瘧疾死亡，約94%以上均發生在非洲，其中肯亞約300萬餘例病例。亞洲部分，去年印度累計已逾20萬例，高於2023年同期，另於泰國及韓國分別累計4000及700餘例。

疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

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如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用藥物做根除治療以避免。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，至少於出國前1個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊。（編輯：管中維）1140124