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團圓年夜飯 營養師：備孕或懷孕初期應避冷盤生菜

2025/1/24 16:41
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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）年夜飯是農曆春節重頭戲之一。營養師提醒，若正備孕或懷孕初期的女性，應避免冷盤、生菜；懷孕初期食用未經過加溫殺菌食物，恐增子宮、腸胃發炎風險，影響著床機率甚至早產。

新春將至，家家戶戶準備迎新年，除夕夜和親友一起圍爐吃年夜飯令人期待。執業營養師唐維今天透過新聞稿提醒，若有冷盤、生菜應謹慎食用，尤其是正備孕或懷孕初期的女性要特別注意，減少細菌感染導致的發炎反應。

唐維說，因生菜可能含有大腸桿菌，尤其是小黃瓜等生食類蔬菜，採收過程中容易受到污染，即使清水沖洗仍無法完全除菌。若要食用應挑選衛生條件良好的餐廳、產品，防範可能存在的大腸桿菌或其他細菌。

唐維解釋，懷孕初期食用未經過加溫殺菌的食物可能增加感染風險，子宮、腸胃發炎風險也提升，影響著床機率甚至導致早產；建議孕婦儘量避免生食生菜，選擇經過清燙的蔬菜如花椰菜等，既能保留營養價值，且有助於促進腸胃蠕動。

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不僅懷孕女性要注意飲食，唐維說，在過年期間只要大魚大肉，都會造成身體負擔，應掌握「進食順序」小技巧，先吃蔬菜類，接著蛋白質（白肉優先），最後才是澱粉（優質澱粉優先），讓血糖緩緩上升，避免血糖震盪；餐前15分鐘可先吃蔬菜，像是花椰菜汆燙後，食物體積會增加，便能增加飽足感，可幫助控制澱粉的攝取量。

此外，她還提醒，紅豆湯圓、紅棗白木耳湯等甜湯，可以減糖50%，既不膩口又健康；飲品可選用無糖茶或氣泡水取代高糖飲料，降低不必要的糖份、熱量攝取。（編輯：陳政偉）1140124

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