春節連假首日 桃機旅運數逾15萬人次創疫後最高紀錄
2025/1/25 13:42（1/25 14:21 更新）
（中央社記者葉臻桃園機場25日電）今天是春節連假首日。桃園機場公司說，桃機今天入出境及轉機旅客數預計15萬7000人次，創疫情後最高紀錄，尤其是第一航廈今天的出境人數超過4萬人次，創下歷史新高。
桃園國際機場股份有限公司今天發布新聞稿指出，桃園機場今天入出境及轉機旅客數預計15萬7000人次，創疫情後最高紀錄，總起降航班達736架次，其中出境旅客就佔了7萬6000人，尤其是第一航廈今天的出境人數超過4萬人次，創下歷史新高。
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機場公司說，經協調航空公司、航警安檢、移民署通關、機場保全等各單位預警、提前加派人力投入，凌晨5時起第一航廈安檢線即全開，人員提早就位，迅速消化通關人潮，在旅客配合之下，上午出境尖峰整體秩序順暢。
機場公司也說，春節長假出國人潮多，由於近來詐騙手法層出不窮，甚至出現旅行團招募等新型招式，機場公司落實政府政策共同推動宣導工作，也感謝各單位協助防堵，後續將持續配合航警局預防犯罪。（編輯：李淑華）1140125
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