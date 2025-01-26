擔心地震影響春節返鄉 公路局：國道客運運能充足

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（中央社記者陳容琛台北26日電）近期南部地震不斷，高鐵、台鐵將於地震後執行路線及軌道安全檢查，公路局今天表示，國道客運仍有相當充足疏運能量，提供春節出遊、返鄉其他選擇。

農曆新年前地震頻傳，尤其今天今天上午7時38分台南市還發生芮氏規模5.7地震。交通部公路局今天表示，高鐵、台鐵將於地震後執行路線及軌道安全檢查，為因應軌道運輸受地震影響不確定性，歡迎民眾轉搭國道客運，藉以減少私人運具避免塞車情況。

公路局指出，今年為了鼓勵民眾搭乘國道客運春節返鄉通勤，特別在春節連續假期期間結合12家國道客運業者、90條中長程優惠路線，從過往連續假期國道客運票價85折優惠，一舉擴大加碼為史上最低價6折優惠。

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另外，搭乘國道客運、台鐵及高鐵的10小時內，以電子票證轉乘在地客運，均享一段票或基本里程免費優惠，並新增75條指定幸福巴士轉乘免費，提供返鄉民眾更便捷的最後一哩路疏運。

公路局提到，國道客運尚有7成以上的座位，運能充足，假如民眾擔心近期地震不斷，軌道運輸受地震影響恐延誤春節活動行程，仍可多加考慮搭乘國道客運，而且還能搭配多項優惠。（編輯：吳協昌）1140126