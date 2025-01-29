早安世界》川普稱對半導體課關稅 經部：持續關注美方政策
川普稱對半導體課關稅 經部：持續關注美方政策
美國總統川普27日在共和黨籍國會議員舉辦的度假會議致詞時表示，打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」，希望這些產業回到美國。總統府發言人郭雅慧回應指出，台美雙方長期在半導體等高科技產業領域上，互助合作且互信良好，關係緊密。經濟部指出，台美半導體等科技產業高度互補，未來持續關注美方政策，確保台美產業與國家利益都能互利發展。（看完整報導）
除夕國道順暢 估初一12路段易壅塞
國道28日除夕車流大致順暢，下午3起小車追撞事故短暫造成回堵，包括於國3北向中和路段、國1北向高雄交流道入口、國3北向大溪路段，3起事故都在10分鐘左右排除。高公局預估29日大年初一交通量為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，南向交通量可達1.5倍。預判初一整天12路段易壅塞，建議西部國道南向用路人儘量於上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人於清晨5時前或下午5時後出發。（看完整報導）
玉山除夕凌晨零下14.5度 氣象站20年來次低紀錄
中央氣象署觀測，28日玉山沒有降雪，但寒流影響下，凌晨2時4分氣溫降至零下14.5度，為玉山氣象站20年來記錄到的次低溫。同樣低於零下10度的還有台中南湖大山的南湖圈谷零下11.4度，以及南投合歡山零下10.4度，平地最低是新北石碇3.6度。（看完整報導）
DeepSeek為何震撼美股、與OpenAI技術差多少？QA一次看
中國的DeepSeek因標榜低成本也能訓練出強大AI模型，顛覆AI訓練不能沒有精密昂貴晶片的刻板印象，引發科技類股恐慌。輝達27日收盤重挫17%，創美股上市公司史上單日最大跌幅。DeepSeek如何能使用較少的晶片訓練AI？技術能否媲美OpenAI？美國晶片禁令還有用嗎？中央社整理問答帶你了解技術現況與業界看法。（看完整報導）
梁文鋒創辦DeepSeek前致力量化投資 幻方財力雄厚疫情時曾捐數億
中國新創公司DeepSeek低成本生成式人工智慧模型引發市場震撼後，該公司創辦人梁文鋒的過往也受到媒體關注。梁文鋒1985年出生於廣東省湛江市，17歲考入浙江大學，並在2010年拿到碩士學位。他在校時就對金融市場產生了濃厚的興趣，2013年與浙大同學共同創立杭州雅克比投資管理有限公司，兩年後又成立杭州幻方科技有限公司，致力以數學和人工智慧進行量化投資。2021年，幻方的資產管理規模突破千億元大關；梁文鋒2023年宣布正式進軍通用AI領域，並創辦DeepSeek。（看完整報導）
德國國際貧窮協會年度報告：無法解決將危及民主
德國國際貧窮協會（NAK）年度定期獨立報告指出，貧窮意味著無法獲得一般來說的正常生活：健康的食物、冬暖夏涼的住所、媒體訊息、得體的服裝、上網與教育機會，降低社會參與度，這會讓他們不在乎民主。任何陷入貧窮和不得不負債的人最終都會陷入過度負債的惡性循環。德國有約1770萬人面臨貧窮或是社會排斥風險，約佔德國總人口1/5；沒有果斷解決，民主就時刻危在旦夕。（看完整報導）
富士電視台說明中居正廣性侵醜聞 記者會逾10小時跨日創紀錄
日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台27日召開記者會，採取「問到飽」形式，共有191家媒體、473人參加，最終記者會跨越日期，開到28日清晨2時23分結束，持續10小時23分，創下超長時間記者會紀錄。提問到後來已經不只中居正廣的問題，還包括先前富士電視台對於大谷翔平住宅的報導爭議。（看完整報導）
台南地震收容增至116人 楠西等地災戶拆除清運初步完成
台南連續多起地震造成楠西區等地災情，台南市政府加速災後復原，28日已初步完成相關拆除及清運工作，收容處所安置人數增加至116人，協助受災戶暫時安心吃年夜飯。台南市長黃偉哲表示，春節期間，民間水電行工作訂單多，但有許多熱血志工願意進入災區投入修繕工作，令人感佩，他感謝各界團結一致，讓所有受災戶能安心過年，更感謝犧牲春節假期投入救災工作的市府輪值員工、國軍及志工。（看完整報導）
台港發紅包習慣大不同 移台港人少發紅包壓力減
農曆新年又是發紅包的日子，有移台港人說，台港發紅包的習慣不同，粵語稱為「利是」的紅包，一般由已婚人士派發，發紅包時會說「利利是是」、「恭喜發財」等恭賀說話，對象包括未婚的後輩、公司同仁、自己及親友的小孩等。有些人會向保全及餐廳的服務員發紅包，不論他們是否已婚；有些長輩也會向已婚後輩發紅包。但在台灣發紅包的對象少很多，現在收入不高，確實可以減少壓力。（看完整報導）
專訪／翻譯臺灣漫遊錄得大獎 金翎：讓更多人看到台灣文學
翻譯家金翎將楊双子作品「臺灣漫遊錄」譯成英文並獲得美國國家圖書獎，讓世界看到台灣，金翎接受中央社專訪表示，美國國家圖書獎在美國就像文學界的奧斯卡，她會向外國讀者介紹，台灣是華語世界裡極少數有言論自由的地方，希望台灣能持續發揮多元社會的長處，讓世界更多人看到唯有在台灣才能創作的故事。（看完整報導）
開箱老照片》大年初一走春招好運
春節是農曆節日中氣氛最濃厚的節慶，回顧台灣經濟起飛的年代，年前除傳統市場、年貨大街外，百貨公司也被趕辦年貨的民眾擠得水洩不通，呈現出民富安康的繁忙景象。近年來因社會變遷等因素，年味漸趨轉淡，民眾仍會趁著難得的長假，回家鄉吃團圓飯，或扶老攜幼出門「走春」，和久違的親朋好友聚會。（看完整報導）
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- 早安世界》川普稱對半導體課關稅 經部：持續關注美方政策2025/01/29 07:34
- 2025/01/28 07:33
- 2025/01/27 07:04
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