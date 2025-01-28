德國國際貧窮協會年度報告：無法解決將危及民主

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（中央社記者顏若瑾柏林27日專電）「『待在家，因為不夠錢去咖啡廳』，這也是貧窮」，德國國際貧窮協會公布年度報告指出，貧窮降低社會參與度。德國有約1770萬人面臨貧窮或是社會排斥風險，約佔德國總人口1/5；沒有果斷解決，民主就時刻危在旦夕！

德國國際貧窮協會（NAK）公開一份年度定期獨立報告，名為「影子報告：貧窮在德國」，概述貧窮在德國的定義，點出貧窮是一個結構性的問題，「沒有果斷解決貧窮的社會政策，民主就時刻危在旦夕」。

該份報告涵括訪問多位有過貧窮經驗者的觀點，指出社會不平等是德國面臨的問題，人之所以變得貧窮或是處在貧窮狀態，是社會沒有發揮消除貧窮的能力；此外，貧窮也降低活在貧困中的人追求獨立民主的機會。

根據報告中受訪者表示，「生活在貧困中意味著每天都必須面臨痛苦的決定時刻，例如需要止咳糖漿嗎？如果去修褲子就沒有飯吃了。每天都必須問自己一次，今天要省下什麼，不能買什麼，即便急需，這一切讓你精疲力竭」。

這份50多頁的報告顯示貧窮呈現的複雜的問題。貧窮意味著無法獲得一般來說的正常生活：健康的食物、冬暖夏涼的住所、媒體訊息、得體的服裝、上網與教育機會。任何陷入貧窮和不得不負債的人最終都會陷入過度負債的惡性循環。

此外，德國國際貧窮協會社會學專家戴維（Michael David）在德國公廣聯盟（ARD）指出，貧窮不等於失業，「貧窮常被等同於失業，而失業又等同於所謂的懶惰」，據聯邦就業局統計，約有90萬名就業者同時領取公民津貼。

戴維說，這種相對貧困阻礙人們參與社會或政治的日常。根據歐盟理事會1984年決議對貧窮的定義指出，如果一個人的資源（物質、文化和社會）非常有限，以致於無法享受成員國最低限度的生活方式，那這個人就被視為處於貧困的狀態。德國貧窮風險門檻是指淨收入低於平均的60%。

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戴維舉例說，「如果一個地方政治團體在某間酒吧開會，參與者必須為自己的啤酒付費，有人因為付不起帳單而無法參與」。低收入者往往在經濟和社會上處於不利地位，且在許多地方看不見他們的身影。

戴維說，「他們居住在政客不會去訪問的選區，也不會參與社會討論活動，而且很難組織起來」，這會讓他們不在乎民主。德國聯邦選舉在即，他向政治人物呼籲，貧窮人口的社會參與將有助於打擊極端主義。（編輯：陳承功）1140128