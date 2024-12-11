右派崛起 義總理梅洛尼獲評歐洲最有權勢人物

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（中央社記者黃雅詩羅馬11日專電）義大利總理梅洛尼獲美國媒體Politico評為2025年「歐洲最有權勢人物」。當美國總統當選人川普的重要顧問、億萬富豪馬斯克想與歐洲通話，第一通電話就打給了梅洛尼。

Politico在最具影響力人物排名中，將梅洛尼（Giorgia Meloni）定義為時代精神的完美詮釋者，在歐美皆日益趨向極端主義的氛圍中崛起 。

報導形容，梅洛尼僅花了短短不到10年，就從被斥為極端民族主義者的右翼「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）領導人，成為義大利總理，現在她更把自己打造成可與華盛頓、布魯塞爾當局「談生意」的角色。

梅洛尼右派色彩濃厚，她年輕時參加新法西斯右派政治運動，曾稱讚義大利獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）是優秀政治家，她2022年就任總理後，向中間路線微調，不過對於移民與LGBTQ+（同性戀、 雙性戀、跨性別、酷兒等）議題，仍採取嚴格管制政策。

歐盟多數領導人鑒於匈牙利右派總理奧班（Viktor Orbán）處處唱反調的行徑，起初對於右派的梅洛尼成為義大利首任女總理反應冷淡，但隨著歐美民族主義日益高張，多數領導人對梅洛尼的態度轉為認可，加以歐洲大陸缺乏強大中間派勢力，讓梅洛尼一舉躋身歐洲「強人」。

梅洛尼在內政表現不俗，她執政2年期間義大利是歐洲最穩定的政府之一，儘管國債比率仍高，但經濟前景未被看衰，不至於嚇跑投資者。

梅洛尼面對政敵展現毫不退縮態度，曾有義大利地方首長在競選活動稱她「婊子」，她隨後在公開場合遇見對方時，立刻趨前問候「我就是那個婊子梅洛尼，你好嗎？」這種直球對決模式強化了梅洛尼的政壇大姊大形象，雖然她身材嬌小，一頭金髮、笑容迷人，威儀卻不讓鬚眉。

Politico報導，梅洛尼穩定義大利政局的手段令人驚艷，甚至讓外界忽略她上任後民主倒退、言論自由弱化的情況，梅洛尼經常訴諸法律手段壓制批評者，被告對象從搖滾明星到學校老師都有，她也嚴加管制國家媒體的記者，義大利國營媒體今年曾發動罷工，抗議政府介入新聞審查。

報導指出，對於裁定義大利政策違法的法官，梅洛尼在社群媒體發文指責他們意圖推翻政府，不少法律專家隨後收到死亡威脅並尋求警方保護。歐洲理事會會近日曾對此現象提出警告，認為過度將矛頭指向個別法官，將使法律獨立性受到威脅。

在性別政策方面，Politico指出，梅洛尼曾稱LGBTQ+是一種「遊說團體」，企圖將自身意識形態強加給整個國家。今年10月，義大利政府通過法令，禁止義大利國民在世界任何地方尋求代理孕母，違者最高可處2年刑期與100萬歐元（約新台幣3400萬元）罰款。

報導指出，歐盟領導人並未譴責義大利政府面對新聞自由、性別議題的作法，把這些當成義大利內部事務，歐盟對此睜一隻眼、閉一隻眼，因為梅洛尼很努力讓歐盟高層相信，她是值得信賴的合作夥伴。

報導認為，梅洛尼表演了在意識形態上「走鋼索」的高超技術，雖然梅洛尼曾在2018年慶祝俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）連任，稱蒲亭代表俄羅斯人民的意願，但梅洛尼從上任後就是烏克蘭最堅定的支持者，她甚至曾運用自己的影響力，說服匈牙利總理奧班同意歐盟向烏克蘭提供500億歐元的重要計畫。

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報導指出，在歐盟中，傳統較強勢的法國、德國領導人，近期逐漸淡出權力版圖，此一真空為梅洛尼創造了政治機會。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也必須迎合梅洛尼，在近期任命義大利右派陣營的費托（Raffaele Fitto）擔任執行副主席。

Politico評論，梅洛尼的成功為更多右派政治人物提供了「發展路線圖」，她到目前為止主要在義大利發揮影響力，隨著明年美國新總統川普就任，梅洛尼在國際舞台的動向備受關注，她是否會持續與歐盟、北約保持良好關係，或回歸更右翼路線以挑戰現狀，勢必成為牽動局勢的焦點。（編輯：唐佩君）1131211