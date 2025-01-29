德總理候選人欲提案緊縮移民 蕭茲籲勿與極右翼聯手

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（中央社記者顏若瑾柏林29日專電）德國阿沙芬堡發生阿富汗移民持刀襲擊事件後，德國基督教民主聯盟總理候選人梅爾茨預計在國會提出限縮現行庇護和移民措施的議案。極右翼德國另類選擇黨對該提案表示贊同；總理蕭茲則警告聯盟黨不要與極端右翼聯手。

德國阿沙芬堡（Aschaffenburg）22日發生阿富汗移民持刀攻擊事件，造成2死3傷。由於該名阿富汗移民在去年12月已結束在德國的庇護程序，德國政壇近日來對「為何嫌疑人仍在德國」的爭論越演越烈。

德國國會選舉將在數週後舉行，各黨對庇護和移民措施的基調再次成為選舉焦點。

基民盟與基督教社會聯盟（CDU/CSU）組成的聯盟黨（Union parties）共同總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）呼籲通過更嚴格的移民政策。該黨團提出包含5點要求的議案，名為「德國聯邦議院呼籲聯邦政府立即實施以下措施」，包括「永久邊境管制」、「驅回」、「驅逐出境前拘留」等。

梅爾茨先前表示，不會與德國另類選擇黨（AfD）在國會合作；這次，梅爾茨呼籲德國社會民主黨（SPD）和綠黨（Greens）在國會同意該提案，「以阻止我們都不希望出現的多數票」。

由於梅爾茨嚴格的移民提案切中極右翼德國另類選擇黨長期堅持反移民的期待，該黨已表態不排除在國會對聯盟黨投下贊成票。

外界擔憂，若該提案在國會獲得德國另類選擇黨支持，民主黨與非民主黨派間的防火牆將就此瓦解。上週末，德國各大城市出現規模不一的示威活動，人們上街高喊反對極右翼，呼籲與德國另類選擇黨劃清界線，「必須守住防火牆」。

德國社會民主黨籍的蕭茲（Olaf Scholz）28日在德國公廣新聞節目晨間雜誌（ARD-Morgenmagazin）中警告，基民盟和基社盟可能和德國另類選擇黨組成聯盟，必須阻止這情況發生。

蕭茲批評，反對黨長期缺乏意願協商，政府已提出多項法律以提高聯邦警察執勤能力，例如改善警察生物特徵比對選項的法律草案，以及關於歐洲庇護制度的法律。聯盟黨「推動不成熟且明顯違法的提案」，而擱置政府早就提出的具體建議提案，「令人憤慨」。

蕭茲帶領的社民黨、綠黨與自由民主黨執政聯盟瓦解後，目前在德國國會沒有執政多數。

梅爾茨抓住時機要求移民政策更嚴格，也試圖贏得前執政聯盟與中間黨派的選票。自民黨已經表態支持該提案；德國副總理兼綠黨總理候選人哈柏克（Robert Habeck）則批評該提案並非主流意見，而是意識形態。

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由於梅爾茨的提案建議要點不是國會應修改或通過的具體法律，德國國會若以多數票贊成該提案，等於是對執政當局的請求，政府仍保有如何處理該問題的決定權。然而，德國身為申根會員國，提案中的「永久邊境管制」已不符合申根國家間無邊界管制的規則。

德國公共廣播聯盟（ARD）報導，聯盟黨預計同時提出法律修正案，修改「庇護法」和「居留法」的具體用詞，例如在現行「庇護法」中「外國人將被拒絕入境」一節中，補充字句「在邊境被拒絕」。如果該提案獲得足夠票數，這些法律就會生效。（編輯：陳妍君）1140129