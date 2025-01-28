納粹集中營解放80週年 倖存者警告反猶主義再起

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（中央社波蘭奧斯威辛27日綜合外電報導）少數仍在世的奧斯威辛（Auschwitz）納粹集中營倖存者今天重返舊地，在紀念這座集中營解放80週年之際，譴責當今反猶主義「高漲」。

奧斯威辛是納粹德國建造的最大集中營，戰後成為奪走600萬猶太人性命的「納粹大屠殺」（Holocaust）象徵。在1940年到1945年之間，約有100萬名猶太人和逾10萬名非猶太人葬身此地。

綜合法新社與路透社報導，現年86歲的倖存者佛里曼（Tova Friedman）警告，「解放的80年之後，世界再度陷入危機。猖獗的反猶主義正在各國擴散，令人驚駭」。

今年共有50名倖存者參加這場在奧斯威辛集中營大門外舉行的紀念活動，另有數十名各國領袖出席，包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、英國國王查爾斯三世（King Charles III）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等。

年事已高的倖存者今天稍早在營區獻花，沉默不語地觸摸營區的死亡之牆。有些人脖子上圍著藍白條紋圍巾，象徵他們以前在集中營所穿的制服。

98歲倖存者特斯基（Turski）提醒出席紀念典禮的人士：「今時今日，我們看到反猶主義高漲，而當年正是反猶主義造成大屠殺。」

總部位於紐約的「世界猶太人大會」（World Jewish Congress）主席勞德爾（Ronald Lauder）說：「今天，所有人都必須承諾，我們在反猶主義或其他仇恨議題上永遠不會保持沉默。」

主辦單位決定不邀請各國政要上台致詞，以將活動焦點放在倖存者身上。

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主辦單位也表示，這可能是最後一次看見這麼多倖存者出席大型週年紀念活動。

查爾斯三世今天參訪克拉科夫（Krakow）猶太社區中心時表示：「隨著時間流逝，很遺憾地，大屠殺倖存者人數不斷減少，因此更大的紀念責任就落在我們與尚未出世的世代肩上。」（譯者：曾依璇/核稿：施施）1140128