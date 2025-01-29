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白宮發言人：電視與報紙信任度低 歡迎新媒體採訪

2025/1/29 05:10
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（中央社記者石秀娟華盛頓29日專電）白宮發言人李威特今天宣布，民眾對傳統媒體信任度創新低，白宮即日起開放新媒體採訪，包括Podcast主持人、社群媒體網紅、內容創作者等，以符合數百萬年輕人接收新聞來源的趨勢。

美國總統川普（Donald Trump）於1月20日上任後，李威特（Karoline Leavitt）今天首度開記者會表示，將川普的訊息傳遞到各個角落，是白宮新聞團隊的首要任務，而為了適應時下的媒體環境，即日起開放新媒體採訪白宮。

現年27歲的李威特是白宮史上最年輕的新聞秘書。她說，數百萬美國人，尤其是年輕人，接收新聞的來源已經轉向，不再是傳統的電視媒體和報紙，而是透過Podcast、部落格、社群媒體及其他獨立平台。

李威特說，白宮即日起開放新媒體申請參加記者會的採訪證，歡迎製作新聞內容的獨立記者、Podcast主持人、社群媒體網紅與內容創作者。

她指出，川普政府會與所有媒體及在媒體上具有影響力的個人對話，而不僅僅是過去被允許出席白宮記者會的傳統媒體而已，根據蓋洛普（Gallup）的最新民調，「美國民眾對大眾媒體的信任已經降到歷史新低點」。

李威特並批評許多傳統媒體對川普的報導充滿謊言，「我們不會接受」、而且會公開指正錯誤報導，「我會堅持真相，我也期望在座每一位都能做到這一點」。

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李威特說，川普上任後已召開數場記者會，在空軍一號也多次與記者對話，並接受福斯新聞網（Fox News）專訪，是美國史上最透明、最平易近人的總統。

至於她未來多久會召開一次記者會，李威特重申川普與媒體互動的開放性，並說川普是白宮「最好的發言人」，不論川普或她都會盡可能與媒體互動。（編輯：洪啓原）1140129

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