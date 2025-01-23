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川普就職後美媒大調整 傳CNN和NBC News將裁員

2025/1/23 09:40
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC今天引述知情人士報導，華納兄弟探索公司旗下的美國有線電視新聞網（CNN）打算明天解僱數百名員工，同時將業務重心重新聚焦於全球數位受眾。

據報導，康卡斯特公司（Comcast）旗下的美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也計劃在本週稍後裁員。目前沒有確切數字，不過裁員人數將遠低於50人。

CNBC指出，NBC News和CNN都等到美國總統川普就職典禮過後才進行裁員。隨著觀看傳統線性電視的人愈來愈少，藉由串流平台和社群媒體看新聞的人愈來愈多，美國新聞媒體格局正在轉變。

CNBC提到這波裁員正值CNN尋求重新調整自家線性電視陣容，以及打造數位訂閱產品，並說此舉將有助於CNN降低製作成本及整合團隊。

報導還說，部分在紐約或華盛頓製播的節目可能會轉移到亞特蘭大（Atlanta），因為當地的製作成本會更低。

路透社就上述報導尋求置評，但康卡斯特公司和華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）未立即回應。

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亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）麾下的「華盛頓郵報」（The Washington Post）本月稍早表示，為削減成本，將裁減約4%人力，即裁員100人以下。

美聯社去年11月也表示將裁減約8%員工，以尋求營運和產品現代化。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140123

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