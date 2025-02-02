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大年初五湧車潮 公路局建議避開車多時段路段

2025/2/2 10:22（2/2 10:53 更新）
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（中央社記者葉冠吟台北2日電）今天是春節連假最後一天，公路局預估返回工作地車潮將湧現，建議民眾開車避開台61線竹南路段（北向）、台9線蘇花路廊（北向）、台9線南迴公路（往屏東）等車多壅塞路段。

公路局今天預估省道易壅塞路段包含：台61線鳳鼻-香山路段（北向）、台61線竹南路段（北向）、台61線中彰大橋（北向與南向）、台9線蘇花路廊（北向）、台9線南迴公路（往屏東）、台1線水底寮-楓港（北向） 等省道為易壅塞路段。

另外，部分短途旅遊觀光景點路段，也預估將有車多或壅塞情形，包含：台74線台中環線接國3之快官（西向）、霧峰（東向與西向）、台86線歸仁交流道（東向與西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線仁德系統（東向與西向）、台88線鳳山-五甲（西向）等銜接高速公路為易壅塞路段。

觀光景點路段也得多注意，包含：台2線與台2乙線關渡-淡水（東向與西向）、台3線大溪路段（南向與北向）、台2線福隆路段（西向）、台9線礁溪路段（北向）、台2線萬里-大武崙（東向與西向）、台9線新店-烏來（南向與北向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台3線古坑-梅山（南向與北向）、台19線北港朝天宮（南向與北向）、台3線大湖路段（南向）、台21線日月潭（南向）、台17線南鯤鯓代天府（北方）等。

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公路局建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw）、公路局疏運專區查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於114年春節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備。1日西部國道客運共計行駛5030班次，疏運6萬9013人，疏運人數較前日（1/31）減少32.9%；東部國道客運路線共計行駛1048班次，疏運2萬1642人，疏運人數較前日（1/31）減少32.3%。（編輯：陳仁華）1140202

#公路局
#台9線蘇花路廊
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