大年初五收假湧車潮 高公局估國道6路段易壅塞

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）今天是大年初五，春節連續假期進入尾聲，交通部高速公路局預估，包括國1北向西螺至埔鹽系統在內，共6個國道路段易壅塞。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向大山至香山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。

高公局表示，建議西部國道北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

2日國道重點壅塞路段。（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）

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根據高公局統計，今天0至5時平均交通量為11.4百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的2.9倍；預估今日交通量為120百萬車公里。

高公局指出，目前道路路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為15.1百萬車公里，今天相關疏導措施包括10至18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12時至午夜零時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：陳仁華）1140202