國1初五上午3追撞事故已排除 國道午後6路段易壅塞

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）大年初五春節連假最後一天，高公局今天表示，上午國1發生3起追撞事故，皆已排除；截至上午11時，國道全線交通量32.7百萬車公里，仍在預期內，預估下午6路段易壅塞。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為32.7百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，仍在預期流量範圍內，而上午國道除國5北向宜蘭至頭城車多，其餘路段行車大致正常。

高公局指出，上午9時18分在國1北向仁德系統入口處發生3輛小客車追撞事故，占用入口車道；11時在國1北向235.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵2公里；11時19分在國1北向240公里處發生2輛小客車及1輛大貨車追撞事故，占用中線車道，造成後方車流回堵3公里，上述事故皆已排除。

高公局預估，下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向大山至香山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段 。

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高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，高公局提醒，今天北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，駕駛人行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長跟車距離，且小心駕駛及謹慎變換車道，以維持行車安全。（編輯：陳仁華）1140202