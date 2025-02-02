3日開工可能遇強烈冷氣團 吳德榮：北台灣濕冷探9度

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）9天年假來到尾聲，3日將迎接上班開工，氣象專家吳德榮預估明天冷空氣南下，氣溫會驟降，北台灣越晚越濕冷，氣溫最低降至9度；4、5日則會轉乾冷，最低下探8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今天鋒面快速掠過，北部、東半部及部分山區有局部短暫雨機率；氣溫也降低，北台灣明顯轉涼，中南部則是白天舒適、早晚較涼。

他也指出，據最新歐洲模擬，3日強冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，氣溫遽降，北台灣會愈晚愈濕冷，預計平地最低氣溫會降至9度左右；週二（4日）與週三（5日）則將從濕冷轉為乾冷，平地最低氣溫約可降至8度左右，達「強烈大陸冷氣團」機率高，應注意保暖。

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至於降雪機率，吳德榮認為明晚至週二清晨，2千公尺以上高山，如合歡山、太平山等有飄雪機率；週三晚間起，則需3千公尺以上高山才有機會飄雪。

吳德榮說明，週四（6日）、週五（7日）冷空氣漸減弱，氣溫逐日漸升，氣溫明顯回暖；根據歐洲模擬（ECMWF），週六（8日）將有另一波冷空氣南下，不過美國（GFS）模擬台灣仍處在暖空氣內，後續天氣狀況仍須持續觀察。（編輯：陳仁華）1140202