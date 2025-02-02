初五春節連假尾聲 國道多數路段順暢

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）交通部高速公路局今天晚間表示，國1北向和國6西向下午分別發生事故，短暫影響車流；此外，除部分路段車多，其餘均維持行車順暢，截至晚間6時國道交通量為80.5百萬車公里。

高公局晚間發布新聞稿表示，今天是農曆春節連續假期最後一天，下午國道車多路段，包括國1北向竹北至湖口、國3北向新竹系統至寶山、國5北向宜蘭至頭城等，其餘路段都維持行車順暢。

高公局指出，截至今晚6時止，國道交通量為80.5百萬車公里，因天候不佳及多數用路人已於1月31日、2月1日（初三、初四）北返，今天預估交通量調整為109百萬車公里。

除此之外，國5截至下午3時30分止，各入口匝道均無回堵，交通量下降且車速逐步提升，所以國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制，已提前於下午5時結束。

高公局提到，今天發生部分交通事故，影響部分車流運行。包括，下午2時20分於國1北向224公里處發生2輛汽車追撞事故，占用內線車道，於下午2時27分排除，造成後方車流回堵2公里。

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以及，下午2時29分於國6西向1.7公里處發生1輛汽車及1輛大客車追撞事故，占用外線車道，於下午2時35分排除，造成後方車流回堵2公里；下午2時48分於國1北向221.4公里處發生2輛汽車追撞事故，占用內線車道，於下午2時53分排除，造成後方車流回堵2公里。

高公局提醒，今天北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，駕駛行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及謹慎變換車道，以維行車安全。（編輯：蕭博文）1140202