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春節期間國道壅塞率4.1% 較113年同期持平

2025/2/3 16:57（2/3 17:26 更新）
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交通部次長伍勝園（右3）3日率部內官員向外界報告春節疏運成效，其中國道壅塞率4.1%，較113年同期持平。中央社記者余曉涵攝 114年2月3日
交通部次長伍勝園（右3）3日率部內官員向外界報告春節疏運成效，其中國道壅塞率4.1%，較113年同期持平。中央社記者余曉涵攝 114年2月3日
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（中央社記者余曉涵台北3日電）今年春節期間台鐵及高鐵的日平均用量與去年大致持平，國道客運因推出6折優惠日運量提升5%。高公局指出，今年春節國道壅塞率4.1%與去年持平，整體交通量較去年減少4%。

今年春節連假從1月25日開始至2月2日止，共計9天，疏運作業前後加計1天，共計11天，交通部今天舉行114年春節疏運成果說明記者會。

會中，交通部次長伍勝園表示，鐵公路大眾運輸部分，今年春節9天連假，較去年的7天長，台鐵及高鐵日平均運量與去年大致持平，但國道客運因推出國道客運史上最高6折優惠，日平均運量較去年上升5%，補助金額為新台幣6500萬元。

交通部公共運輸監理司副司長胡迪琦指出，以整體運量來看，國道客運今年共有122.5萬人次，較去年增加31%，台鐵802萬人次，較去年增加18.7%，高鐵有254萬人次，較去年增加21.5%。

國道運量方面，高公局長趙興華說，今年國道初一到初五的平均交通量為123.4百萬車公里（MVK）為平日年平均（92mvk）的1.3倍，較113年同期平均（128.9mvk）略減4%。

趙興華指出，今年以初二的雙向交通量達到130.9mvk最高，是平日的1.4倍，平均壅塞率4.1%跟去年持平。

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國5方面，高公局說，國5交通量平均為32mvk，交通量較去年減少6%，不論西部國道跟國5交通量都較去年減少的主因是天候跟地震影響，導致出遊人潮較去年少。

高公局說，整體而言，儘管因地震和天候影響出遊人次減少，交通量有所下降，但事故及天候因素仍影響車流紓解，國道壅塞情況與去年同期相當，顯示相關的疏導措施仍有發揮成效。（編輯：李亨山）1140203

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