春節假期地震延誤雙鐵 運具聯防助紓解人潮

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）春節假期結束。交通部今天舉行疏運成果說明會，1月30日大年初二，南部發生芮氏規模5.6地震，台鐵及高鐵的列車都受影響而延誤，事先規劃的運具聯防啟動，助紓解人潮。

交通部次長伍勝園說，春節前已規劃鐵公路跨運具聯防機制，可機動調整疏運措施，例如大年初二上午10時多，南部發生芮氏規模5.6地震，影響台鐵及高鐵列車正常運行，運具聯防機制啟動。

伍勝園表示，因台鐵班次較多，決定地震後各車次對號列車行經台中及高雄時，都加停台鐵新左營站及新烏日站，並開放站票，方便旅客就近利用「雙鐵聯合疏運」，並透過雙官網、1968App推播，確實發揮功效。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦說，1月27日小年夜，台鐵於苗栗的電車線被剪斷，台南善化的電車線因外力而掉落，造成台鐵誤點，高鐵也規劃引導台鐵旅客搭自由座，而春節期間的地震，公路客運也協助中斷路段辦理旅客接駁。

台鐵公司總經理馮昇輝說，年初二的地震造成台鐵列車延誤25至40分鐘，高鐵列車延誤40至70分鐘，當時原本啟動雙鐵聯合疏運時間是中午12時至下午5時，並研判必要時再延長時間，但事實上，雙鐵列車延誤時間在當天下午5時前就明顯降低。

交通部統計，大年初二南部地震，造成台鐵44列次共延誤1265分鐘，影響旅客約1.6萬人次；高鐵有91列次共延誤2419分鐘，影響約15萬人次。

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另外，2月1日大年初四是春節北向運量最尖峰時刻。

伍勝園說，當天雙鐵聯防再次啟動，高鐵台中車站及車廂內皆未見擁擠情形。（編輯：管中維）1140203