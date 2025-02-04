北市青年局攜手早稻田大學 簽署實習合作備忘錄

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（中央社記者戴雅真東京4日專電）台北市政府青年局長殷瑋率團訪問日本，今天與早稻田大學簽署「國際實習生計畫」備忘錄。這是早稻田大學首次與華語世界的政府機關簽訂實習生合作備忘錄，象徵雙方合作邁入新里程碑。

北市府青年局發布新聞稿表示，青年局於去年6月成立後，隨即啟動「國際實習生計畫」，率先與哈佛大學合作，成為全台首個與該校建立實習合作的政府機構。這次訪問東京與早稻田大學簽署「國際實習生計畫」備忘錄，由青年局長殷瑋與早稻田大學留學中心所長瑞伊（Maji Rhee）共同主持完成。

青年局指出，這是早稻田大學首次與華語世界行政機關簽訂實習生合作備忘錄，象徵雙方合作邁入新里程碑，也為未來拓展多元化的國際合作計畫奠定堅實基礎。

殷瑋致詞時提到，此次出訪特別向一名早稻田校友借用了象徵該校代表色的胭脂色領帶，這不僅是一條領帶，更象徵台北市政府青年局與早稻田大學之間的深厚合作關係。從建立初步人脈連結、早稻田大學留學生會來訪，到青年局親自前往拜會，雙方逐步累積互信基礎，最終促成今日正式簽署合作備忘錄。

他也指出，許多台灣的早稻田大學校友對此次合作高度關注並給予大力支持，彰顯雙方合作的重要性。

備忘錄簽署完成後，早稻田大學將立即啟動實習生遴選程序，邀請優秀的早稻田大學學生參與青年局暑期實習，將課堂所學應用於實務。

殷瑋表示，未來每一年都會有早大的學生來到台北市政府青年局實習，「這些對台北、對台灣公部門有興趣的學生會來到我們工作的地方，給我們一些政策上的建議，瞭解我們每天在做什麼，也會在每一次實習結束時，有機會向台北市長蔣萬安親自提出他們的政策建議。」

早大留學中心所長瑞伊表示，希望早稻田大學學生能透過實地調查，與台灣的大學生協作，為台北市的城市發展提供創新視角與解決方案，這正是早稻田大學培育全球化人才的核心理念。青年局也特別設計實習配對機制，讓國際實習生與本地學生攜手合作，深入探討市政議題，透過實地研究和田野調查，實習生將共同為台北的城市生活開創更多創新可能。

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青年局表示，114年國際學生實習計畫將擴大規模，預計迎來哈佛大學、普林斯頓大學、賓州大學及麻省理工學院等世界頂尖學府學生，與台北學生攜手合作，為台北市的城市發展注入創新動能。

青年局這次出訪東京以早稻田大學為首站，殷瑋隨後將參加2025東京國際兒童論壇，代表北市府分享針對兒少族群的施政經驗。此外，青年局訪團將前往名古屋市，拜會名古屋市兒童青少年局及體育市民局，並與當地青年相關民間團體進行交流，探討更多台北市與名古屋市在青年議題上的合作可能性。（編輯：高照芬）1140204